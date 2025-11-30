77%台灣旅客用AI規劃旅行 哈日族福音！夢幻航班春節限定開搶

記者李鴻典／台北報導

數位旅遊平台Agoda發布「2026旅遊展望」，顯示台灣旅客的兩大新趨勢—規劃工具「以AI為先」，以及對較為冷門或小眾目的地的興趣持續升溫。「2026旅遊展望」顯示，77%台灣旅客可能使用AI規劃下一趟旅程，明顯高於亞洲平均的63%，凸顯台灣在旅遊科技採用上的偏好；對AI的信任度亦呈正向輪廓：42%表示信任、48%持中立、僅10%表示不信任。

Agoda公布「2026旅遊展望」：77%台灣旅客用AI規劃旅行。（圖／旅宿業者提供）

Agoda在「2026旅遊展望」中分享台灣三大趨勢：

AI採用領先亞洲：台灣有77%旅客表示可能使用AI規劃行程，明顯高於亞洲平均63%；常見功能包含當地推薦、美食餐廳建議與客製行程。

出遊版圖更均衡：有45%計畫國內與海外並重，且偏國內意向自去年11%升至17%。

次熱門目的地走強：選擇小眾旅遊觀光而非傳統熱門的前三大理由：在地文化獨特、自然或戶外體驗與成本更親民；若無簽證門檻，79%表示會更常出遊，47%會考慮造訪新目的地。

全亞洲的國旅熱度正飆升，35%的旅客計畫國內旅行多於海外，較去年的15%大幅上升。（圖／旅宿業者提供）

2026年春節將迎來難得的九連休，國人出國以日本擄獲眾多旅人的心。看準這波強勁赴日市場商機，ezfly易飛旅遊宣布再度攜手日本航空（JAL）旗下新世代頂級航空品牌ZIPAIR，推出2026春節台北直飛東京包機專案。

ZIPAIR為日本航空（JAL）於2019年成立的航空品牌。（圖／旅宿業者提供）

本次航班特別安排於2月14日（西洋情人節）與2月18日（大年初二）出發，兩日皆落在春節連假期間，旅客完全不必請假即可直奔東京。行程提供4 天、5 天彈性選擇，自由行$26,900起，團體4日行程免4萬，在春節旺季中展現罕見的旅日高CP值。

易飛旅遊攜手ZIPAIR《台北–東京包機專案》時間。（圖／旅宿業者提供）

為回饋旅客對ZIPAIR春節包機的支持，易飛旅遊同步推出「驚喜升等」活動。凡購買本次 ZIPAIR 相關商品之旅客（限經濟艙票種），將於四個往返航班中，各抽出一名幸運旅客升等至商務艙，共計四名。只要下單，就有機會成為「夢幻航班躺平族」，享受近乎全躺平的尊榮體驗。（若原已購買商務艙之旅客則不適用本活動。詳細活動辦法與相關注意事項，以易飛旅遊官網公告為準。）

ZIPAIR配備18席幾乎可躺平的商務艙。（圖／旅宿業者提供）

搭乘易飛旅遊春節ZIPAIR包機，走訪日本著名早開櫻景點「河津櫻」，迎接初春最亮眼的粉色花海。（圖／旅宿業者提供）

麗星郵輪2.0以基隆為北部出發點，2026 年推出「8天7晚基隆直航日本京阪航線」，於8月2日限定啟航。本航程為市場上唯一能自基隆出發、一次造訪東京與大阪的郵輪產品，讓旅客能搭乘郵輪同時體驗日本兩大核心都會區，享受更豐富且多元的日本行程，還能節省跨城交通與新幹線費用。多條「6天5晚日韓航線」同步推出，串聯濟州、釜山、長崎與那霸等受歡迎港口，並新增九州福岡，滿足旅客對東北亞的多元需求。「3天2晚沖繩遊」與「5天4晚沖繩全覽航程」則提供最便利的短假期選擇，CP值超高。

麗星郵輪以「用國旅價，住郵輪、玩海外」。（圖／旅宿業者提供）

探索星號以「策展式郵輪」為品牌核心，打造多元主題演出，包括韓國亂打秀、全新推出的「紳士盛典」、Art on Cruise《藝起啟航》藝術季、海上占星與升級版觀星體驗、翁立友與詹雅雯海上演唱會，以及 Matzka 與巴大雄的原民音樂祭與雷鬼派對；更首次推出《霹靂星海傳奇》的國際郵輪演出，受粉絲與旅客期待。

12月21日，麗星郵輪也將邀民歌唱將于台煙登船演出。喜愛「民歌高峰會」的旅客能在海上重溫經典歌曲，為今年最具節慶氛圍的海上聖誕假期增添溫度與儀式感。

根據日本國家旅遊局資料，日本自12月下旬起將迎來約90天的深冬黃金期，冰瀑、流冰與樹冰構成的三大冬季奇景會在此期間陸續進入一年中最具代表性的季節狀態 ，成為冬季旅遊最受期待的自然亮點。這些景象原本散落於不同寒帶國家，旅客以往需跨越多地才能逐一欣賞，如今在日本即可於同一時節收攬三種截然不同的深冬體驗。在此旅遊窗口到來前，樂天旅遊聚焦多個以冰瀑、流冰與樹冰聞名的地區，推出「SUPER SALE」，期間訂房即享85折，雙12當日更是提供額外12%折扣，可與原本85折疊加，協助旅客以更高彈性規劃深冬行程。

八甲田山樹冰在寒風中結成奇幻雪怪森林，層層冰雪映出深冬最壯麗的景觀。（圖／旅宿業者提供）

在這90天的深冬時段中，三大冬季景觀會陸續來到一年中最明顯、也最具辨識度的狀態，成為喜愛自然探索的旅客最容易在同一季節規劃的冰雪路線。這些景點高度仰賴季節條件，熟悉日本冬季節奏的旅客會特別鎖定此區間，只為掌握最完整的呈現。例如青森八甲田山的樹冰在深冬成熟度高，纜車與雪上步道路線完善；山梨地區的冰瀑在低溫下穩定凝結，冰壁層次清楚；北海道鄂霍次克海的流冰因海流推進與破冰船航線，可在一月下旬起看到具有規模的冰層移動。三個地點的景觀形成條件不同、體驗方式各異，使旅客能在日本於同一季節依序一次收錄「三大冬季奇景」。

日本90日限定三大冬季奇景，冰瀑、流冰、樹冰進入最佳觀賞期。（圖／旅宿業者提供）

釜山旅遊超夯！旅遊電商平台KKday數據統計，2025年下半年海外人氣新興旅遊城市由釜山拿下冠軍寶座，而「釜山通行證」更榮登海外熱銷商品第一名。KKday分享，釜山因飛行時間短、美食美景豐富、旅費實惠，加上近年觀光亮點不斷推陳出新，深受年輕小資與哈韓族群青睞。

釜山海港美景。。（圖／旅宿業者提供）

KKday也自今年7月起與釜山觀光公社合作，啟動為期半年的「釜山在地旅遊產品」全球推廣計畫，透過海洋、文化、藝術等在地資源打造差異化旅遊內容，提升釜山在海外旅遊市場的吸引力。

在迎接下一個百年之際，達美航空再次獲得商務與休閒旅遊領域的雙重肯定：不僅在商旅雜誌《Business Travel News》（BTN）航空調查中連續 15 年被評為商務旅客首選航空公司；也連續二度獲得《富比士旅遊指南》2025 Verified Travel Awards「全美最佳航空公司」。

達美航空百年紀念塗裝機尾設計。（圖／旅宿業者提供）

達美航空每天直飛台北西雅圖，為乘客提供便捷的跨國界旅行，輕鬆前往並銜接美國各大城市。自2025年3月31日起，達美航空台北西雅圖航線升級為A350-900客機，306個座位包括32個套房式「達美至臻商務艙」座位、48 個「達美尊尚客艙」座位、36 個「達美優悅經濟艙」座位以及190 個經濟艙座位。全新的照明系統因應不同時段與使用需求調整怡人光線。

達美自台北出發至西雅圖為當天早上出發及抵達，為商務客和休閒旅客增加便捷性。從西雅圖轉機，遊客可以自由探索亞特蘭大、紐約、波士頓、華盛頓、芝加哥、拉斯維加斯等逾50個北美城市。方便安排多元化旅遊暨商務行程。

