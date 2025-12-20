777F貨機交付卡2028碳排新規 波音申請FAA豁免

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）波音公司今天向美國聯邦航空總署（FAA）申請碳排新規豁免，以便能再多賣35架波音777F貨機。波音表示，此舉是為因應需求面強勁和新一代機型認證進度延宕。

路透社報導，美國聯邦航空總署於2024年2月拜登政府時期發布規定，決採納國際標準以降低在美國空域大型飛機所產生的碳排。但相關規定不適用於生效日期之前已投入營運的飛機。

排放新規將於2028年生效。但波音預估，能符合排放新規的新一代777-8貨機難以在新規生效前上市，而現有機種777F有部分也無法趕在2028年新排放規定生效前完成交付並投入營運，因此必須向主管機關申請豁免；波音稱他們尋求在明年5月1日前取得豁免許可。

波音先前指出，預計第一架新型的777-8F交付時間，可能要到2029年。波音表示若能取得聯邦航空總署豁免，將可在777-8F投入營運前，滿足市場對貨機的需求。

波音表示，777F目前是全球貨運市場中燃油效率最高的飛機，也是目前唯一仍在生產的大型廣體貨機。波音稱每一架外銷的777F按目錄價格計算，就能為美國貢獻約4.4億美元貿易順差；若這次提出的豁免被打回票，可能導致超過150億美元外銷損失。

美國國會去年通過立法，延長波音在美國境內繼續生產 767貨機5年至2033年，並讓767貨機免於適用2028年生效的排放新規。

美國聯邦航空總署去年表示，民用航空器占美國國內交通碳排的9%、占全美總碳排的2%。（編譯：陳亦偉）1141220