78坪老屋翻新以柏拉圖三魂論重塑現代生活，挑高明亮客廳、時髦中島、飯店級主臥，令人嚮往！

這座擁有 30 年屋齡，實坪 78 坪的空間，原先面臨著動線不佳、通風不良、漏水壁癌及水管電線老舊等問題，需要徹底改造，然而，設計師並未急著覆蓋過去，而是選擇與時間對話，讓這座三層住宅不再只是冰冷的建物，而是呼應柏拉圖「三魂論」的靈魂分層，將生活感官由內而外徹底重塑，透過格局動線重整、異材質拼接、燈光設計、美型收納，老屋翻新像是替一段被懷念的歲月，找一個重新回歸的方式。

將居宅從一樓往下延伸成三層，上層是理性的思考之境，大面積的開窗讓陽光灑落在塗料與石材構建的簡潔線條上，作為主要的思考與閱讀區，這裡的色彩與材質極致純粹，讓人在處理繁瑣事務時，能保有最澄澈的理性。中層是慾望與溫度的交界，也是家庭生活的核心，玄關落塵區以木質懸浮櫃製造端景視覺，成為進門的第一個記憶點，開放式中島廚房與客廳滿足家人互動的需求，開放式廚房以不銹鋼與鐵件打造中島，將生活的慾望轉化為最溫暖的感受，成為家的核心舞台，讓料理、陪伴、與對話自然發生，客廳大尺度窗景將窗外翠林綠意延攬入室，加上燈光投射與材質轉換，黑白對比中讓冷靜與溫度並存，呈現現代風的洗鍊感。最深層的空間整合了臥室與休憩機能，色彩被刻意降低，情緒慢慢沉澱，圍塑適合入睡的安靜與安全感。



臥室媲美飯店行政套房規格，除了寢臥區外，也配置完善的浴室。空間以純淨的色彩鋪陳，床頭線板讓視覺更立體，增添些許古典溫婉的韻味。牆面規劃展示收納櫃體，強化收納也展現主人好品味，浴室規劃雙洗手台，搭配磁磚與水磨石質感，兼顧家庭成員同時使用的實用性與飯店式的從容節奏。

基礎工程全面翻新，重新梳理垂直與水平動線，透過開放式設計與材質轉換，弱化明顯壓迫的樑柱問題，改善採光與通風，讓陽光自然地流動於室內，三層住宅不再只是堆疊，而是具有清楚層次與呼吸感的整體。

