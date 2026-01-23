78年歲月不敵現實面！萬華「排骨大王」宣布熄燈 當地人卻這麼說

飄香78年的萬華「祖師廟排骨大王」宣布熄燈，引起當地人討論。（圖／Google Map）

萬華因為歷史因素，有許多經營超過2、30年的老字號在地美食，是不少遊客來台北玩時會特地去朝聖的地點。近日經營78年的「祖師廟原汁排骨大王」貼出熄燈公告，表示將在農曆年後正式畫下句點，老闆並未說明原因，讓許多人惋惜，但當地人卻有不同說法。

網友在地方臉書社團「我是萬華人Chill Wanhua」貼出照片，透過照片可以看到，祖師廟排骨大王貼出公告，寫著「感謝您78年來的支持與陪伴，本店將於農曆年後正式結束營業，誠摯感謝一路走來的支持與厚愛，期待最後這段期間再與您相聚，本店也衷心在此祝福著四方饕客平安健康、幸福滿滿」。原PO感嘆，萬華的美食老店又少一家了，想要回憶兒時的人，建議快點去吃，否則以後吃不到。

廣告 廣告

但許多當地人在底下留言：「他們味道變很久了QQ」、「其實不意外，疫情後去吃，肉沒煮爛，湯也跟清水一樣，看在店員都是老相識的情況下給第二次機會還是一樣，從此沒再去過」、「從小住廟旁，排骨湯從小就吃這家，約9年前剛移到現址就去吃，味道變很多，價格更是離譜，之後沒去過了」、「後面走心又走味，貴沒關係，但品質實在不穩定」、「貴到離譜， 小店做生意細水長流才是王道」、「小時候爸爸每天都帶我去吃⋯雖然長大後味道全變了！淡了、貴了、老闆的笑容沒了⋯但屬於我的回憶永遠沒變」；但也有人認為依舊好吃：「瓜仔滷肉飯依舊屌打小X煮瓜」、「環境乾淨，服務親切，瓜仔滷肉飯真的好吃又不膩」、「可能品質不穩定？我一個月前去喝排骨湯超好喝」。

民國36年祖師廟原汁排骨大王在艋舺祖師廟前開業，至今已長達78年，店內招牌是「原汁排骨湯」搭配「瓜仔肉燥飯」，許多人一入內就直接點一組，是萬華最具代表性的飲食店之一，後因廣場改建而遷址。但當地人直言，自從第二代接手，加上換地點後，味道大不如前，甚是可惜。

更多中時新聞網報導

Lulu再秀婚紗照 撞媽30年前造型

《人骨聖殿》新片冠軍《尋秦記》林峯來台謝票

A-Lin玩娜魯one哏 盼登大巨蛋個唱