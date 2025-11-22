78歲失智翁陳屍基隆田寮河！身上「一張火車票」惹鼻酸 家屬悲痛崩潰

記者林盈君／基隆報導

21日深夜，基隆市田寮河信一路河段，發現一具浮屍，警消獲報後將其打撈上岸，確認死者為78歲的林姓老翁，並在其隨身物品內，找到一張火車票，警方循線查出，住在桃園的林翁，有輕微失智，他於昨天搭乘火車北上到基隆找兒子，不料卻陳屍田寮河中，讓家屬悲痛萬分，警方正積極調閱監視器，釐清林翁墜河位置。

住桃園的78歲林姓老翁，被發現陳屍基隆田寮河。（圖／翻攝畫面）

據了解，現年78歲的林翁有輕微失智，他於昨天中午左右，搭乘台鐵火車北上基隆找兒子，未料卻被發現陳屍田寮河。而警方也在他的隨身物品中，找到一張火車票，證實林翁搭火車北上。警方初步勘驗，林男遺體外觀無明顯致命外傷，後續將報請檢察官相驗，以釐清死因。

廣告 廣告

林翁家屬指出，林翁於本月19日就離家失聯，已報警協尋多日，未料卻等來一具冰冷屍體，實在無法接受，林翁的兒子也悲痛萬分。

更多三立新聞網報導

三重男疑吸毒隨機傷人！情緒失控暴走、路過怒巴頭7旬嬤...她戴安全帽

起底垃圾山主謀李有財！人脈廣、事業多 回收場遭開罰14次

KTV慶生4男「推筒子」！遇上警方荷槍實彈臨檢 12人糗被帶回開同學會

三重男隨機攻擊路人！見警心虛準備騎車落跑 當場被壓制逮捕畫面曝

