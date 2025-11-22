78歲失智翁陳屍基隆田寮河！身上「一張火車票」惹鼻酸 家屬悲痛崩潰
記者林盈君／基隆報導
21日深夜，基隆市田寮河信一路河段，發現一具浮屍，警消獲報後將其打撈上岸，確認死者為78歲的林姓老翁，並在其隨身物品內，找到一張火車票，警方循線查出，住在桃園的林翁，有輕微失智，他於昨天搭乘火車北上到基隆找兒子，不料卻陳屍田寮河中，讓家屬悲痛萬分，警方正積極調閱監視器，釐清林翁墜河位置。
據了解，現年78歲的林翁有輕微失智，他於昨天中午左右，搭乘台鐵火車北上基隆找兒子，未料卻被發現陳屍田寮河。而警方也在他的隨身物品中，找到一張火車票，證實林翁搭火車北上。警方初步勘驗，林男遺體外觀無明顯致命外傷，後續將報請檢察官相驗，以釐清死因。
林翁家屬指出，林翁於本月19日就離家失聯，已報警協尋多日，未料卻等來一具冰冷屍體，實在無法接受，林翁的兒子也悲痛萬分。
更多三立新聞網報導
三重男疑吸毒隨機傷人！情緒失控暴走、路過怒巴頭7旬嬤...她戴安全帽
起底垃圾山主謀李有財！人脈廣、事業多 回收場遭開罰14次
KTV慶生4男「推筒子」！遇上警方荷槍實彈臨檢 12人糗被帶回開同學會
三重男隨機攻擊路人！見警心虛準備騎車落跑 當場被壓制逮捕畫面曝
其他人也在看
基隆四百鯊魚先生 海洋廣場點燈
記者吳翊慈∕基隆報導 「光耀基隆·點亮港灣-基隆四百系列活動ｘ鯊魚先生…中華日報 ・ 1 天前
月世界主謀里長被指與市長交好 陳其邁開告陳菁徽
高雄月世界被非法傾倒上百噸的垃圾，成了垃圾山現在主謀抓到了，是高雄岡山碧紅里里長李有財父子檔，橋頭地院裁定收押禁見，民進黨市黨部火速開除黨籍切割，而立委陳菁徽一度在臉書貼出陳其邁合照，指控兩人交好，高市府大動作替陳其邁發聲明將正式提告。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
監獄「直送頂級女模」陪睡！中國大哥「服刑爽當VIP」保險套散落
國際中心／巫旻璇報導泰國曼谷中央監獄近日爆出駭人醜聞，多名獄警疑似收受高額賄賂，金額高達數百萬泰銖，為關押在該處的中國重刑犯打造「豪華特權」。不僅替他們走私大量違禁品、提供電器與生活便利，更離譜的是，還安排中國頂級女模秘密進入監獄，與受刑人進行性交易。事件曝光後，調查人員在監獄樓梯間的密室內找到使用完的保險套與沾滿體液的紙巾，目前相關證物已送交DNA比對，要追查所有涉案人員。民視 ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
李㼈愛女搭捷運遺失1絕版物…崩潰急發求救文！
娛樂中心／翁莉婷報導資深男星李㼈和熊家婕的校花女兒李紫嫣，近年來也跟隨父母的腳步踏入演藝圈，並於2020年以女團「PER6IX」出道，甜美可愛的長相、氣質破表的模樣，也被外界封為「最美星二代」。昨（21）日她無預警在Threads上PO文求救網友協尋「1物」還焦急表示「找不到特別無助」。民視 ・ 8 小時前
藍委竟誣賴陳其邁「力挺垃圾山主謀」 邱議瑩嗆潑髒水：支持提告
即時中心／高睿鴻報導太可惡！高雄著名景點「月世界」本因自然景觀特殊，常吸引許多觀光客造訪；但最近卻驚傳，有不肖業者濫倒大量廢棄物，致該處接連被發現數層樓高的「垃圾山」，誇張行徑令人髮指。不料，有些政治人物竟還趁機發動政治攻擊，如國民黨立委陳菁徽就發文猛轟高雄市長陳其邁，指後者曾支持本案主嫌李有財，遭高市府回嗆抹黑、並揚言提告。對此，民進黨立委邱議瑩也表示，她支持陳其邁提告。民視 ・ 7 小時前
熱錢湧 竟天周漲近2成冠興櫃
輝達財報利多出盡，美國聯準會12月降息機率下滑，全球股市陷入高檔劇烈震盪，台股加權指數摜破27,000點大關，題材股漲多回檔賣壓沉重，興櫃市場本周也同步承壓，熱錢轉進生技族群避險，藥物開發廠竟天（6917）單周大漲19.63％獨占鰲頭。工商時報 ・ 20 小時前
登關山落隊迷路！女誤闖峭壁不敢動 逾7小時獲救
高雄市 / 綜合報導 高雄消防局接到報案，一名女山友跟3名朋友登中央山脈關山，但因為腳程慢落隊又迷路，最後走進懸岩峭壁，進退不得，只好報警求救。玉山國家公園管理處的2名保育巡查員，率先抵達找到女山友，她已經受困7個小時，地點就在只容得下1個人站立的懸崖峭壁上，只要一個不注意，就會摔下去，相當危險，因此巡查員要她「站在原地不要動」，再用繩索救援，巡查員自己也相當小心，花了1個小時順利幫助她脫困。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
趙雅芝孫女首露面「瓜子臉、大眼睛」 高顏值被誇：隔代遺傳天花板
女星趙雅芝縱橫演藝圈多年，更因為出演《新白娘子傳奇》中的「白蛇」一角，受到許多人喜愛。日前，趙雅芝迎來71歲生日，當天也舉辦慶生活動邀來許多大咖來賓共襄盛舉，其中趙雅芝孫女一出場，超高顏值便掀起大家議論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫院大盜！ 5度闖馬偕偷平板.錢包 病人急報警
台北市馬偕醫院九月傳出有男子大膽到病房行竊，一名病人在住院期間曾經短暫離開病房，回去之後發現平板電腦不見了，立刻報警，警方追查鎖定形跡可疑的男子逮到這名慣竊，他光是九月就五度闖進馬偕醫院病房行竊，得手...華視 ・ 11 小時前
金馬獎星光閃 李安西島秀俊頒獎
第62屆金馬獎今（22日）將在台北流行音樂中心舉辦，今年未設主持人，由兩度提名女主角的王淨配音，朗誦所有入圍者名單，將時間獻給得獎者及電影人；星光主持人由「紅毯女王」楊千霈第16次擔任，她率領彭千祐、徐鈞浩一同在星光上歡迎電影人。中時新聞網 ・ 20 小時前
78歲失智翁「北上找兒」命喪田寮河 家屬獲訊心碎痛哭
【緯來新聞網】來自桃園的78歲林姓老翁，昨(21日)深夜被人發現陳屍於基隆田寮河信一路河段。警消接獲緯來新聞網 ・ 12 小時前
陳菁徽誣指陳其邁翻車 邱議瑩：感謝檢調證明自己被國民黨潑髒水
高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽發文指控高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，遭高市府抨擊胡亂抹黑並提出告訴。立委邱議瑩指出，她支持陳市長提告，並感謝檢警調用最短時間查出幕後黑手，證明自己一直以來都是被國民黨潑髒水。自由時報 ・ 9 小時前
越南正妹「帶槍劫獄黑幫男友」！記者竟喊「胸很大」 遭吊銷
國際中心／綜合報導柬埔寨斯雷省法院外18日上午上演了一場堪比電影的越獄，一名越南女子提前潛伏在法院外，等到載著6名囚犯的囚車抵達並開門下放時，她迅速上前，把藏好的手槍交到黑幫頭目手中。男子接過槍立刻對著警員示警，隨後與這名女子跳上預先準備的汽車逃離現場。女子被捕時，被現場媒體包圍，竟有記者竟當眾伸手撫摸女子的臉，還語帶輕佻地評論「皮膚好滑」、「胸部很大」等言語，瞬間點燃網路怒火，在不斷升高的公憤下，柬埔寨資訊部火速介入，撤銷那名觸碰女子的記者採訪證，並禁止他繼續從事任何新聞或影像相關的工作。民視 ・ 9 小時前
中國大哥在泰監獄當VIP！天價女模直送「做到一半」被逮 密室滿地用過保險套
泰國曼谷中央監獄近日爆出有獄警收取高達7位數的賄賂，提供被關押的中國重刑犯各種「VIP待遇」，甚至還包含安排中國頂級女模特兒潛入監獄，提供天價的「性服務」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
基隆田寮河浮屍找出火車票 竟是桃園失智翁北上尋兒斷魂
基隆市田寮河信一路河段昨天深夜發現1具浮屍，消防隊員獲報打撈上岸，在他身上找到火車票，查出死者為78歲住在桃園、有輕微失智的林姓男子，昨天中午才剛剛搭火車來基隆找兒子，未料竟陳屍在田寮河，家屬難以接受；警方漏夜調閱沿線監視器釐清墜河地點。基隆市消防局昨天深夜11時54分獲報，田寮河信一路與中興路口的自由時報 ・ 13 小時前
王世堅清唱20秒《沒出息》嗨翻現場 網：尾牙春酒接不完了
民進黨立委王世堅過去在台北市議會質詢片段，被大陸網友拿去改編成組合成《沒出息》意外爆紅，甚至解放軍艦還用人形排出「從從容容」、「游刃有餘」等大字。王世堅本人也在近日跑攤時，現場清唱20秒，讓全場民眾嗨翻，網友笑說，「尾牙春酒活動可能要接不完了」。中天新聞網 ・ 1 天前
民歌大巨蛋開唱！消失多年大咖影帝驚喜現身 疑自購門票低調入場
旅居美國多年的資深藝人秦祥林驚喜現身「臺北大巨蛋民歌大團圓」演唱會，引發現場觀眾騷動。他此次特地返台，就是為了欣賞多年好友的演出，並表示只會在台停留兩天後即返回美國。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
基隆居民驚見「屍漂田寮河」7旬翁不明原因落水！人拖上岸已明顯死亡
基隆市信義區田寮河昨天（21日）驚傳溺斃案，警消獲報出動3車、1艇、9人前往救援；並在今天（22日）凌晨發現落水者，拖上岸時，人已明顯死亡；初步了解，死者為78歲林姓老翁，已通知家屬，後續警方報請檢方相驗釐清死因，至於事故原因仍待調查。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
日職西武獅宣布與林安可簽約 挑戰日職大展身手
記者張翔程／綜合報導 日職埼玉西武獅球團今（22）日宣布，已與挑戰旅外的中職統一獅外野手林安可簽下支配下合約，並選定球衣背號73號。西武獅球團本部長廣池浩司表青年日報 ・ 1 天前