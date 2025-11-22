78歲失智翁「北上找兒」命喪田寮河 家屬獲訊心碎痛哭
【緯來新聞網】來自桃園的78歲林姓老翁，昨(21日)深夜被人發現陳屍於基隆田寮河信一路河段。警消接獲通報趕抵現場後，立即將其打撈上岸，確認已明顯死亡，家屬獲悉噩耗後悲痛不已，事件仍在進一步調查中。
78歲失智翁「北上找兒」命喪田寮河。（圖／翻攝畫面）
據了解，死者林姓老翁平時患有輕微失智，日前從桃園搭乘台鐵列車前往基隆，準備探望兒子。警方在他身上發現一張火車票，證實其行程；不料卻遭人發現溺斃河中。由於遺體表面無明顯外傷，警方初步排除外力介入，並已報請檢察官進行相驗，釐清真正死因。
林姓老翁的家屬表示，林男自19日離家後就下落不明，家人焦急報案協尋，沒想到最終等來的竟是一具冰冷遺體，悲痛情緒難以平復。目前警方正調閱周邊監視影像，盼還原林男可能落水的時間與地點。
