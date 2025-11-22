78歲失智翁「北上找兒」命喪田寮河 家屬獲訊心碎痛哭
【緯來新聞網】來自桃園的78歲林姓老翁，昨(21日)深夜被人發現陳屍於基隆田寮河信一路河段。警消接獲通報趕抵現場後，立即將其打撈上岸，確認已明顯死亡，家屬獲悉噩耗後悲痛不已，事件仍在進一步調查中。
78歲失智翁「北上找兒」命喪田寮河。（圖／翻攝畫面）
據了解，死者林姓老翁平時患有輕微失智，日前從桃園搭乘台鐵列車前往基隆，準備探望兒子。警方在他身上發現一張火車票，證實其行程；不料卻遭人發現溺斃河中。由於遺體表面無明顯外傷，警方初步排除外力介入，並已報請檢察官進行相驗，釐清真正死因。
林姓老翁的家屬表示，林男自19日離家後就下落不明，家人焦急報案協尋，沒想到最終等來的竟是一具冰冷遺體，悲痛情緒難以平復。目前警方正調閱周邊監視影像，盼還原林男可能落水的時間與地點。
基隆居民驚見「屍漂田寮河」7旬翁不明原因落水！人拖上岸已明顯死亡
基隆市信義區田寮河昨天（21日）驚傳溺斃案，警消獲報出動3車、1艇、9人前往救援；並在今天（22日）凌晨發現落水者，拖上岸時，人已明顯死亡；初步了解，死者為78歲林姓老翁，已通知家屬，後續警方報請檢方相驗釐清死因，至於事故原因仍待調查。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
78歲失智翁陳屍基隆田寮河！身上「一張火車票」惹鼻酸 家屬悲痛崩潰
21日深夜，基隆市田寮河信一路河段，發現一具浮屍，警消獲報後將其打撈上岸，確認死者為78歲的林姓老翁，並在其隨身物品內，找到一張火車票，警方循線查出，住在桃園的林翁，有輕微失智，他於昨天搭乘火車北上到基隆找兒子，不料卻陳屍田寮河中，讓家屬悲痛萬分，警方正積極調閱監視器，釐清林翁墜河位置。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
基隆田寮河浮屍找出火車票 竟是桃園失智翁北上尋兒斷魂
基隆市田寮河信一路河段昨天深夜發現1具浮屍，消防隊員獲報打撈上岸，在他身上找到火車票，查出死者為78歲住在桃園、有輕微失智的林姓男子，昨天中午才剛剛搭火車來基隆找兒子，未料竟陳屍在田寮河，家屬難以接受；警方漏夜調閱沿線監視器釐清墜河地點。基隆市消防局昨天深夜11時54分獲報，田寮河信一路與中興路口的自由時報 ・ 3 小時前
