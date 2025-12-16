78歲好萊塢名導夫妻慘死家中！警方證實逮捕毒癮兒 友人目擊父子曾爆激烈爭執

尼克萊納（右）驚傳涉嫌殺名導父羅伯萊納。翻攝New York Post FB

78歲好萊塢名導羅伯萊納（Rob Reiner）與68歲的妻子蜜雪兒辛格（Michele Singer Reiner）驚傳陳屍家中，據傳兩人32歲的兒子尼克萊納（Nick Reiner）是嫌疑犯，警方也證實，已逮捕尼克雷納。

演而優則導的羅伯萊納曾執導《當哈利碰上莎莉》、《一路玩到掛》、《震撼真相》等作，死訊震驚國際。洛杉磯警方證實，全案朝搶劫兇殺方向調查，尼克萊納因涉嫌謀殺父母而被逮捕，並以400萬美元交保候審。

根據外媒報導，羅伯萊納夫妻與尼克13日參加脫口秀主持人康納歐布萊恩（Conan O’Brien）的耶誕派對，結果父子倆發生激烈爭執，全場賓客都目睹。而蜜雪兒也曾向親友透露，很煩惱尼克的精神狀況及藥物濫用問題。

羅伯萊納與尼克萊納父子曾一同公開出席活動。翻攝New York Post FB

尼克萊納15歲就染毒！父母想幫卻束手無策

尼克萊納約15歲時就開始進出戒毒所，隨著毒癮惡化，他開始遠離家人，甚至離家出走、流落街頭。羅伯萊納夫妻也想盡各種辦法幫助兒子，但都束手無策，沒想到14日就慘死，被兩人女兒發現後報警，救護人員到場時，兩人身中刀傷，已明顯死亡。

★《鏡報》提醒您：此新聞報導之偵辦進度與資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



