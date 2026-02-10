78歲嬤下背痛脊椎骨折嚴重骨鬆 治療加運動1年改善
〔記者王俊忠／台南報導〕78歲鄭阿嬤因下背痛，家人攙扶到郭綜合醫院家醫科就診，醫師發現阿嬤血壓、膽固醇與血糖偏高，做胸腰X光發現胸椎與腰椎有多節壓迫性骨折，脊椎骨密度T值為–4.6，是嚴重骨質疏鬆。醫師評估建議她自費打骨質生成劑半年、補鈣與維生素D、鼓勵運動約1年，脊椎T值從–4.6改善到–3.5，背痛好轉、也無再骨折現象。
郭綜合醫院家醫科主治醫師黃靖媗指出，台灣已步入超高齡化社會，骨質疏鬆的流行病學現況，在台灣屬於高風險地區。骨質疏鬆是1種骨骼強度下降、導致骨折風險大幅上升的疾病，其危險之處在於「骨折發生前不會痛，也沒有明顯症狀」，許多患者往往在跌倒或搬重物後發生低創傷性骨折，才驚覺骨骼早已脆弱不堪。
她表示，骨質疏鬆的臨床診斷主要依據雙能量 X 光吸收儀(DXA)測得之骨密度 T 值(≦-2.5)，只要T值小於或等於-2.5，即是骨質疏鬆；或是否曾發生過低創傷性骨折。因為骨鬆多無症狀，就常被忽略，這實在是高齡健康的重要隱形殺手。
依國內外研究資料，骨鬆症已被視為全球重要公共衛生議題。台灣 50 歲以上族群，女性骨鬆盛行率顯著高於男性；而髖部骨折發生率也在全球名列前茅，每年約有2萬例髖部骨折，1年內死亡率女性達 15%、男性更高達 22%。髖部骨折後造成的死亡率、失能與長期照護需求，對個人、家庭與醫療體系都造成沉重負擔。
黃靖媗說，符合特定年齡條件或有高風險因子的族群，應主動接受骨質密度檢測，進一步評估10年內骨折風險。透過早期發現與分級管理，可有效降低未來重大骨折事件的發生。
在治療方面，現今有多元且有效的藥物選擇，包括抗骨流失藥物與促骨生成藥物，依患者骨折風險、骨鬆嚴重程度及共病狀況做個別化選擇。
對於極高骨折風險患者，醫師建議採取「先造骨、再保骨」的治療策略，快速提升骨密度、降低短期骨折風險，再以長期治療維持成果。相關藥物在醫師評估下使用，整體效益遠高於極低發生率的副作用風險，藥物安全性與使用規範，都有明確指引可循。
除了藥物治療，黃靖媗亦強調基礎營養與生活型態調整的重要性，包括足量鈣質與維生素 D 和蛋白質的攝取、維持肌力、平衡訓練及預防跌倒措施，都是骨鬆整體照護不可或缺的一環。
更多自由時報報導
健康網》北投溫泉湯屋雙亡案 情侶先後猝死 死因不明擇日再驗
獨家》涉詐助理費、中資疑挹注參選 高金素梅被搜索約談
健康網》慢箋族注意！春節提早領藥 醫療措施一次看 （不斷更新）
健康網》春節看病免煩惱！ 全台春節門診一次整理（不斷更新）
其他人也在看
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
豆漿紅茶「3種人」不建議喝！營養師點名示警 「真正問題」很多人沒料到
每次走到早餐店，不管是為了口感還是想少喝點牛奶，「豆漿紅茶」絕對是很多人心中的Top 1選項！好喝順口又有豆香味！但相信你一定也聽過這些江湖傳言：「聽說豆漿加紅茶會腎結石？」、「這樣喝蛋白質會白補了？」、「喝完肚子怪怪的是不是中毒？」對此，吃對營養所｜建銘營養師表示，放心，不會結石，也不會中毒！但是，這確實不是最聰明的營養搭配。為什麼會這樣說？可以從3個身體最在意的層面來解析： 1、蛋白質吸收：會打折，但不是「無效」紅茶裡含有單寧酸（Tannins），這是一個會跟蛋白質「黏踢踢」的成分，確實會讓豆漿裡的植物性蛋白吸收率稍微下降。它只是讓吸收變差一點點，並不會變成「有毒物質」，也不是讓你喝了個寂寞。 ．一般健康成人：影響不大，不用太擔心．需要注意的人：如果你正在術後復原、增肌期、或是肌少症的長輩，每一克蛋白質都很珍貴，那就建議分開喝，讓蛋白質好好被利用 2、鐵質吸收：素食朋友請筆記這點比較重要！單寧酸也會妨礙非血基質鐵（植物性鐵）的吸收。誰要注意？吃素者（鐵來源多是植物性）、容易貧血、臉色蒼白的人、生理期量大的女生，如果你常常覺得頭暈、累累的，又習慣餐餐配豆漿紅茶，建議改掉這個習慣！ 3
你的「排尿姿勢」正在毀掉膀胱！1動作尿得更乾淨 遠離泌尿感染
台中榮民總醫院婦產科醫師謝筱芸提醒，若經常感到尿不乾淨，或需要長時間才能順利排尿，其實可以透過調整排尿姿勢來改善這些問題。她建議採取正確的排尿姿勢，讓膝蓋位置高於臀部，同時身體微微前傾，雙手可以靠在大
喝牛奶千萬別又吃「這1種肉」！營養師示警：鐵質幾乎吸不到 女生最常踩雷
鮮乳，這個從小陪伴我們長大的國民飲品，富含優質蛋白質與鈣質，是許多家庭冰箱裡的常備軍。然而，隨著資訊流通，網路上關於鮮乳的傳言也從未間斷：「聽說加熱營養就沒了？」、「牛奶不能跟補鐵劑一起吃？」、「現在的牛奶都有抗生素跟生長激素，喝了會發炎？」，對此，楊斯涵營養師的美味生活分享，在諮詢門診中經常看見民眾因為這些片面的資訊，對鮮乳產生不必要的恐慌，甚至因此放棄了這個良好的營養來源。因此，他用科學證據與實務經驗，一一拆解這些常見的鮮乳迷思，找回安心飲用的智慧。 迷思一：鮮奶加熱後，營養就全部流失了？真相：並非「全部」，而是部分水溶性維生素會減少。關鍵在於「溫度」的控制。許多人喜歡在冬天來杯熱牛奶，卻又擔心營養「煮沒了」。事實上，牛奶中最核心的營養價值——鈣質與大部分的蛋白質，其結構相對穩定，並不會因為一般家庭式的加熱而流失。真正怕熱的是維生素B群（特別是B12與B1、葉酸），在長時間高溫煮沸下確實會顯著流失。此外，若加熱溫度過高導致牛奶表面結出一層「奶皮」，那其實是乳清蛋白與脂肪的變性凝結，雖然可惜，但不至於產生毒素。▲營養師的實踐建議：想喝熱牛奶，請採用「溫熱」而非「煮沸」。 最推薦的方式
南投埔里2台垃圾車「輻射超標」遭退運 元凶竟是紙尿布
據了解，埔里鎮清潔隊日前運出7車垃圾到外縣市焚化爐焚化，其中1車於7日中午抵達焚化廠門口，被偵測到輻射值超標遭退回；隔日再運送7車垃圾，又有1車出現相同狀況。由於清潔隊不曾遇過垃圾輻射異常情形，各隊也沒有相關偵測儀器。核安會獲悉後主動聯繫協助，並於9日派員攜帶...
早餐地雷別踩！吃錯脂肪肝、大腸癌恐上身 醫曝最佳吃法
好的早餐可以開啟一整天的活力，不過長期吃錯早餐可能會讓你的健康打折，不僅有高血糖風險還有脂肪肝危機，大腸癌風險也會大增！醫師同時提醒，若是因為減肥而跳過早餐，長期下來也會有健康危機。
資深女星得3癌還活到91歲！醫揭原因 提醒：這種人易得很多癌
資深女星陶玉玲日前傳出因併發症離世，享耆壽91歲。台灣觀眾對她可能較為陌生，她的密友李明啟，可是許多國人又恨又愛的「容嬤嬤」，她在《還珠格格》劇中凌虐林心如，讓大家恨得咬牙切齒。89歲的容嬤嬤在媒體上
別以為只是老！醫揭「夜尿4大危機」 中風、心臟病風險大增
夜尿頻繁不只影響睡眠品質，還可能增加心血管疾病風險。泌尿科醫師蘇信豪提到，半夜因尿意中斷睡眠而醒來排尿1次以上即為夜尿症，它不一定代表老化，更是健康警訊。夜尿不只讓人睡不飽，還提升中風、心臟病的風險，甚至造成男性荷爾蒙低下，也會增加夜間跌倒的機率，死亡風險比一般人高出約1.5到2倍。
小禎親曝養肝飲食清單！肥肚、脂肪肝靠「1神物」逆轉，代謝一好人生直接變彩色
女星小禎最近在 IG 分享一系列現代人超需要的「養肝飲食清單」，一句「把肝顧好，人生才是彩色的」更是直接打中不少熬夜族、應酬族的心，現代人生活忙、壓力大，肝臟常常默默超時加班，卻最容易被忽略。其實日常
放屁「臭雞蛋味」不是消化差！醫揭出現「1種氣味」快就醫
放屁是人體自然的生理現象，不過氣味的變化，也反映出腸道健康。功能醫學醫師歐瀚文提到，若放屁有「臭雞蛋味」，別以為只是消化差，代表腸道菌正在處理過多的蛋白質廢棄物，對此分享「屁味4等級」自測表，如果帶有魚腥或死老鼠味，務必就醫檢查。
台南老菸槍「肺活量剩29%」僅走百步 奇美醫院靠1招幫回血
台南一名67歲退休焊接工陳姓男子，菸齡長達40年，受慢性阻塞性肺病困擾超過15年，即便已戒菸5年，肺功能仍重度受損肺活量僅餘29%，夜間需依賴氧氣設備。奇美醫院中醫部主治醫師梁祐爾診斷，發現病患「痰瘀互結、營衛不調、腎氣虛」，經中藥調理兩週後，終於大幅改善。
全台急凍！彰化48小時內「7人失去心跳」 醫籲瘦子別輕忽：有3特徵快就醫
受到寒流影響，全台21縣市出現10度或以下低溫，昨（8日）彰化二林體感溫度更只剩1度，彰化縣消防局統計，自7日上午8時至9日上午8時，全縣高達78人因急病救護送醫，其中7人到院前失去呼吸心跳。醫師提醒，室內溫度最好不要低於18°C，以免增加疾病發生率，而「瘦子」族群若出現3項特徵，請馬上就醫檢查，千萬別輕忽。
12歲男童發燒「以為是流感」！醫聽完症狀一拉褲管驚呼：快送急診
若孩子持續發燒，恐怕要多留心了。小兒科醫師羅士軒日前收治一名12歲男童，感冒退燒後又發燒，全身異常虛弱，讓他直覺「怪怪的」，拉起褲管發現男童小腿紅腫，甚至壓了會痛，馬上要求家長帶到急診，不料男童住院後病情急轉直，一度因血壓過低轉入加護病房，所幸經及時治療救回一命。
350萬人注意！「最有效治膝蓋痛方法」曝：吃藥會虐爆心血管、肝腎
據統計，國人膝關節退化盛行率約15%，約350萬人受膝關節疼痛之苦。醫師江守山表示，根據一項納入約萬名患者的統合研究，非藥物療法，包括運動、水療、膝關節支架等最為有效，其療效等同於非類固醇抗發炎藥等止痛藥一樣好，「但非類固醇抗發炎藥會帶來胃腸道和心血管風險。」
半年激瘦10公斤！女子「餐餐過水」不碰油 驚見「1部位停擺」急就醫
減重不等於要拒絕油脂！減重專科醫師邱正宏提到，一名患者為了減肥，選擇不碰油脂類食物，半年後成功減重10幾公斤，未料也為健康帶來負面影響，出現停經狀況。其實油脂是人體必需的營養素之一，只要控制得當，不僅不會造成負擔，還有助於維持健康。
膝蓋痛一直吃藥？萬人研究證實：運動就能止痛
一項大型研究指出，針對膝關節炎疼痛的緩解，運動、膝關節支架與水療三種非藥物療法展現最佳成效，其中運動不僅能減輕疼痛、改善僵硬，更可強化整體身體機能，效果甚至不輸非類固醇抗發炎藥物。
12歲男童發燒「不是流感」 醫拉褲管驚：快送急診
秋冬是流感好發的季節，但孩子出現感冒、發燒，也要留意是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享案例，日前收治一名男童有感冒症狀，卻突然發燒再回診，好在媽媽說出小孩腳痛，讓他順利判斷病灶不是流感，將男童送急診後保住性命。
過年出門不能上廁所好緊張？「膀胱過動症」怎麼緩解一文看懂 讓你春節塞車不焦慮！
膀胱過動症是什麼，你聽過嗎？春節將至，許多人都會開車返鄉與親友團圓，不過望著塞了長長車龍的國道，總是尿急到忍不住。你可能也曾遇過，明明沒喝多少水就想尿尿、尿意一來就急迫難忍的情況，要當心問題可能出在「膀胱過動症」。究竟膀胱過動症原因、症狀有哪些？怎麼自我檢測？治療方式有哪些？可以吃什麼？按摩哪些穴位可以緩解？跟著Yahoo顧健康一起來了解，避免隨時隨地尿急的窘迫情形！
無牙吃飯 8旬婦三餐餅乾泡牛奶
今年80多歲的陳奶奶，牙齒早就掉光，多年來三餐都吃餅乾泡牛奶。因為營養不足，瘦到沒力氣離開床，直到獲得全口假牙補助，多年來終於有了牙齒，咬下第一口菜的瞬間，陳奶奶開心地淚溼眼眶，直說「謝謝醫師」。牙醫師表示，長者缺牙容易發生吸入性肺炎，或營養不良導致肌少症，甚至骨折，若沒有假牙補助政策，可能反而耗費更多醫療與健保資源。
吃得少肚子仍大因吃錯了？大肚子「代謝症候群」下修至20歲 隱型國安危機 胖得冤枉因飲食誤區
提到『代謝症候群』相信一般人絕不陌生！腹部肥胖、腰圍過大，都是指標之一，不少人覺得是因為代謝變差了，但這亞健康的症狀，沒這麼簡單，根據統計背後所帶來的慢性病及心血管疾病死亡率，已經超過癌症，成為全球各國的隱性國安危機，台灣更就代謝症候群個案控制成效，給予醫療院所補助獎勵。但不少人卻覺得胖得冤枉，明明吃得少，卻還是有個大肚子，醫師、營養師揭開背後關鍵。