78歲常客每天光顧「突消失數日」 餐廳員工機警找人及時救命

人間佳話！美國佛羅里達州彭薩科拉（Pensacola）一家連鎖餐廳蝦籃（Shrimp Basket）的員工，用實際行動詮釋了什麼是真正的關懷。78歲的查理希克斯（Charlie Hicks）連續十年每天造訪同一家餐廳，當他突然失蹤時，主廚多內爾史托爾沃思（Donell Stallworth）的及時救援，不僅挽救了他的性命，更締造了一段跨越年齡的深厚友誼。

78歲的希克斯每天都會光顧蝦籃，當他突然消失數日，餐廳員工立刻覺得不對勁。（圖／翻攝自IG@theshrimpbasket）

史托爾沃思在接受採訪時表示：「希克斯先生一天都沒缺席。我們一開門，希克斯先生就在那裡迎接我們。」希克斯的用餐習慣極為固定，午餐和晚餐都點同樣的秋葵濃湯，要求少放米飯且不要餅乾，這樣的作息持續了整整十年。

然而今年9月某日開始，希克斯連續數天未現身餐廳，讓史托爾沃思察覺異狀。史托爾沃思回憶道，「我當時就知道，出事了。」憑藉著直覺，他中途離開工作崗位，驅車前往希克斯的公寓查看情況。

當史托爾沃思在希克斯公寓門前反覆敲門卻無人回應時，正準備轉身離開的他聽到了微弱的求救聲。「正當我準備轉身的時候，我聽到一個聲音，像是『救命』，然後我打開門。他躺在地上，我不知道他的情況如何，那是最可怕的地方。」

希克斯在地上躺了多久仍不得而知，可能已有數日之久。被發現時，他嚴重脫水且兩根肋骨斷裂。史托爾沃思的及時發現，讓希克斯得以保住性命。

蝦籃餐廳的員工們並未就此停止關懷。他們不僅將希克斯最愛的秋葵濃湯送到醫院，更協助他尋找新住處。員工們為希克斯在餐廳附近找到新公寓，方便隨時照料他的生活起居。

餐廳團隊甚至自掏腰包為希克斯購買新家電，並親手裝修他的新家。經過三個月的悉心照料，希克斯終於能夠重返他熟悉的餐廳。

當希克斯幾個月來首次踏進蝦籃餐廳時，史托爾沃思溫暖地對他說：「很高興你回來了，夥伴。」希克斯重新坐回最喜愛的桌位，點了那道熟悉的秋葵濃湯。

對於這段特殊的友誼，史托爾沃思表示：「對我們來說他既是叔叔，既是爺爺，又是摯友。他集所有這些角色於一身。」

