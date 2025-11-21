78歲志工隊長「全職服務」12年！從陪家人看診到服務2萬小時

部立台東醫院志工隊長張石堂12年來每天到醫院服務，疫情期間也不例外。（蔡旻妤攝）

78歲張石堂是部立台東醫院志工隊長，外表硬朗、性格熱心，是醫院裡人人認識的「全職志工」，與一般志工半日輪班不同，他每天都在醫院服務長達12年，時數破2萬，獲金馨獎肯定。他笑說，正因每天固定服務，反而讓身體更好，「我已經78歲，什麼藥都沒有在吃」。

對許多人而言，醫院志工只是在大廳微笑引導，但實際工作量比外界想像更龐大，常常需要推輪椅、推病床，陪同民眾到各科檢查，還會支援病例室、檔案室、藥劑科、健檢中心等行政工作，「也有病患一下車就暈倒的」，因此志工不是站著微笑就好，若沒有體力與耐心，根本無法負荷。

廣告 廣告

部立台東醫院志工隊長張石堂12年來每天到醫院服務，疫情期間也不例外。（蔡旻妤攝）

張石堂回憶，剛加入志工隊時，團隊士氣不高，值勤習慣也不一致，他接任隊長後，主動改善氛圍，帶頭值班，設法募資辦活動凝聚向心力，甚至自掏腰包讓隊員穿上充滿活力的亮色志工背心，只希望「盡量讓大家放輕鬆」，而他的默默付出讓隊上的雜音消失，轉化為醫院裡最穩定的力量。

志工高齡化是目前的挑戰，以往志工人數超過50人，疫情最低剩20多人，張石堂坦言，目前包含成功分院志工約40名，本院能長期值班的20名，大多以退休長者為主。他強調，志工並不難加入，只需要上基礎班、特訓班，也能線上受訓，但很多人排斥進醫院，因此心理上的抗拒遠比實際工作難克服。

新冠疫情期間，志工人力更是一度銳減到只剩2、3人，張石堂成了少數仍每天到醫院值勤的人，他說自己不怕，家人也支持，而且事後證明沒染疫，他當時成為難得的天選之人。

退休前從事建築與土木工程的張石堂，人生原本可以在喝茶聊天中閒度餘生，在友人鼓勵下，他從殘障協會一路做到醫院，16年的志工生涯，擔任隊長也達11年之久。有人說他做得太好，沒人敢接他的位子，他則一笑置之，把服務當成每天醒來最期待的事。

他說，擔任志工最大的心得是身心都很健康，「你看我身體還是一樣那麼好，已經78歲，什麼藥都沒有在吃」因此他呼籲更多人加入志工隊，「能夠來服務，身體好、心情好」這句最樸實的理由，讓他成為醫院裡最令人敬佩、最不可或缺的身影。

更多中時新聞網報導

世足》史上最小 古拉索世足賽門票到手

小虎隊推黑膠 合體計畫討論中

邱以太頻受傷 手腫如麵龜臉破相