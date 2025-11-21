78歲日本醫曬台國旗「喊這句」！台大醫：秒落淚

生活中心／饒婉馨報導

日本新任首相高市早苗先前因「台灣有事」的言論，展現出力挺台灣的明確立場，讓中國外交部極為不滿，也做出相對應的舉動反擊。有一名台大醫生發文分享，「看到一位教授貼文寫下：如果台灣有事，義勇軍集結起來的話，我會去參加義勇軍」，讓他感動到落淚。





78歲日本醫公開PO「台灣國旗」表態！台大醫淚目：近30年從未談政治

高市早苗「台灣有事」的言論，使中日關係緊張並且持續延燒，卻意外地讓不少台日友好的人公開表態。（圖／翻攝自高市早苗Ｘ）

日本首相高市早苗因「台灣有事」的言論，讓中國外交部極為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，更在5日後宣布禁止「日本水產品進口」。台大婦產科名醫施景中分享，他看到自己敬重的日本教授，發出這樣的貼文「如果台灣有事，義勇軍集結起來的話，我會去參加義勇軍。雖然我已經78歲了，但因為我是醫生，我相信應該幫得上忙吧」，他不禁感嘆透露，「他與這位日本教授認識近乎30年了，從未聽過他談政治。而且他臉書文章從來只分享朋友。昨天他用權限公開，代表他的正式宣告了。他又在另一篇貼文，貼出了大大的台灣國旗」；甚至說自己看到的同時眼淚就掉下來了。

廣告 廣告

78歲日本醫公開PO「台灣國旗」表態！台大醫淚目：近30年從未談政治

有網友在留言補充說明，貼文照片中的酒瓶，瓶身的諧音是「Let's go!」。（圖／翻攝自Jin-Chung Shih臉書）

他還發出那則貼文下方的留言，「一位女士寫道，她先生多次說『我可能會因為台灣有事而犧牲性命』，女士說她覺得這天很有可能會來；並補充：她先生是日本自衞隊軍官」、甚至有另一位日本醫師也寫道：「我也會這樣做」。施景中特別在文中標註「台灣有難日本有難」、「日本有難台灣一定共赴」，最後對日本朋友表達深深的感謝。台灣網友看了也感動不已，留言回應「第一島鏈並肩作戰」、「感謝台日同盟」、「這不只是朋友，是兄弟啊！」、「日本朋友有事，台灣也不會置身事外！」、「當然不希望有那麼一天，但真的看了讓人眼眶泛淚」。





原文出處：78歲日本醫公開PO「台灣國旗」表態！台大醫看他「說這句」秒落淚

更多民視新聞報導

才被點名「出來戰台北市長」遭捧最強！蔡英文首發聲了

中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了

SWAG認「已邀粿粿合作」！曝光最新聯繫進度…

