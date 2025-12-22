78歲林子祥健康疑亮紅燈 頸部一狀況令人擔憂

〔記者林南谷／綜合報導〕香港娛樂圈銀色夫妻林子祥、葉蒨文日前在中國武漢舉行《白頭到老》巡迴演唱會，喜歡美食的林子祥造訪當地老字號餐廳，卻在流出影片意外引發外界對林子祥健康狀況擔憂。

港媒報導，在曝光影片中，62歲葉蒨文一如既往地活力四射，面對滿桌熱乾麵、三鮮豆皮、燒賣等當地特色早點，她顯得興致勃勃，不僅眼神發亮，更雀躍與身邊友人熱烈交流，大快朵頤模樣十分可愛，盡顯吃貨本色。

然而，與精力充沛葉蒨文形成鮮明對比，78歲林子祥則顯得異常疲憊和沉默。影片中，他大部分時間都低頭默默吃飯，眼神渙散，表情略顯呆滯；即使面對美食，林子祥也未顯露太多興趣，與舞台上那位聲如洪鐘、氣貫全場「鐵肺歌王」判若兩人。

若非葉蒨文主動向林子祥提問，他幾乎全程靜默，偶爾抬頭回應，也少了往日神采。更讓粉絲憂心的是，鏡頭清楚捕捉到林子祥脖子布滿了範圍不小、密集深色斑點，狀況極不尋常。這些斑點呈深褐色，形態不一，在他皮膚上十分明顯，瞬間引爆歌迷對其健康狀況的猜測與擔憂。

林子祥的健康狀態，不少歌迷留言表示：「舞台上還那麼有勁兒，私下看著好疲憊」、「希望祥哥身體沒問題，脖子上的斑點有點嚇人」、「年紀大了，高強度巡演還是要多注意休息」。

