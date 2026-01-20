78歲林懷民《雲門舞集》退休後只想耍廢 意外變成網購專家

《幾米男孩的100次勇敢》2026年巡演行程，將橫跨台灣與香港共40場演出。（FOCASA馬戲團提供）

林懷民、幾米、FOCASA馬戲團跨界合作的《幾米男孩的100次勇敢》去年在台南及高雄演出為超過5萬名親子觀眾留下難忘的夢幻回憶，今年農曆馬年春節及228連假將在台中圓滿戶外劇場再度登場帶來6場演出，林懷民與FOCASA團長林智偉今（20日）日率演員出席巡迴記者會，林懷民與林智偉特別準備印有幾米插畫的限定紅包，向現場媒體與工作夥伴送上祝福，一向低調的幾米，也託人轉交2026年幾米年曆給摯友林懷民，提前預祝「金馬年」巡演一路順利。

談到《幾米男孩的100次勇敢》，現年78歲的林懷民分享這是一個莫名其妙的緣分，自2019年從《雲門舞集》退休下來，他笑說：「最想做的事情是耍廢，沒想到機緣巧合下又意外出山。」他坦言自己還沒建立起生活能力，像是卡片被盜用不曉得該怎麼處理，但為了這齣劇，他竟成為網購專家，角色所需的道具，有許多都是林懷民花大把時間在網路搜來，像是盲女的紅背帶，大概找了半個月，搶到最後僅剩的一個。

林懷民說，他一直想做出每一個人都能看得懂的作品，不管大學教授，還是計程車司機，不管是小孩還是大人，每個人都可以參加，可以開心，沒想到竟然在馬戲完成夢想，「台南、高雄的演出很多親子觀眾。有小孩看完表演，走出帳篷，就開始翻筋斗。有些父母帶小孩3刷、4刷。」更分享，他人生聽到最棒的舞評，是台南演出時，聽到身後一個歐吉桑用閩南話喊出：「X～水啦！」親身體會到觀眾的快樂，跟從前他獲得《紐約時報》等國際媒體的稱讚，是不同的心情。

林懷民透過《幾米男孩的100次勇敢》帶給無數親子開心回憶。（FOCASA馬戲團提供）

幾米對這齣作品的投入，讓林懷民格外感動，他把所有繪本攤出來，任由林懷民選用。幾乎足不出戶的幾米，去年在台南，高雄演出期間，四度南下，去為演員打氣。幾米認為自己也到了退休的年齡，「很高興我還可以再做一些事。」他的繪本常題獻給朋友，這回《幾米男孩的100次勇敢》，直說：「獻給所有人！」

這齣關於成長，勇氣與夢想的馬戲，主角「幾米男孩」在小丑的鼓勵下，努力成長。在他難過時，盲女安慰，鼓勵他「不要害怕！」他ㄧ再失敗，想放棄時，大人小孩都跟著小丑ㄧ起高喊「加油！」等到他克服恐懼，爬上十張椅子疊起的高塔時，觀眾為他鼓掌，歡呼，ㄧ面拍手一面流下感動的眼淚。離開劇場時，每位觀眾臉上都帶著長長的微笑。

記者會上，林智偉也宣布《幾米男孩的100次勇敢》2026年巡演行程，將橫跨台灣與香港共40場演出，總計8萬席次，巡演將自農曆過年在台中揭開序幕，將在台中文心森林公園，打造一座限定6天的主題樂園，結合藝術、市集、遊逛、節慶跨界交融的「文化嘉年華」，於大年初三至初五（2月19日至21日）及二二八連假（2月27日至3月1日）在圓滿劇場上演，接著於3月前進香港，暑假期間7月台北北藝中心、8月台北城市舞台；10月澎湖、台南及雲林、11月高雄，從農曆新年一路走到年末，購票資訊請洽TixFun及Klook售票系統。

