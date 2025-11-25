78歲樂壇天后罹癌悲吐真實心聲：捨不得死 最新身體現況曝光了

娛樂中心／蔡佩伶報導



香港樂壇天后葉麗儀當年以一首《上海灘》迅速走紅，雖然已經78歲了，不過她每次露面都精神抖擻，甚至今年9月才剛辦完感恩巡迴演唱會。近日，她接受港媒訪問時，提及當年罹患乳癌，從內心驚慌到積極治療的真實心聲。

根據港媒報導，葉麗儀指出當年得知罹癌後，心中十分惶恐，直言自己真的很怕死「我捨不得死」，對於家庭的牽掛讓她放心不下，但所幸後續就醫檢查傳出好消息，證實癌細胞並未擴散，只需要透過電療即可，這才讓葉麗儀心情放鬆許多。

後來，葉麗儀在抗癌過程中轉變心境，表示與其每天活在死亡恐懼當中，不如讓這份力量成為維持健康的動力，如今的葉麗儀癌症早已痊癒，而對於預防癌症復發，葉麗儀開始調整生活作息以及飲食習慣，包括不吃加工食品，添加色素、防腐劑等食物。

