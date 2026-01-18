78歲男騎機車上國3新化段逆向 警攔下罰鍰3千起跳

（中央社記者楊思瑞台南18日電）78歲謝姓男子今天上午騎機車逆向進入國道3號台南新化路段南向車道，首次遇上警方攔停時，未依員警指示停車，再往北至善化地磅站才被警方攔下，幸未造成事故。

國道公路警察局第八公路警察大隊善化分隊小隊長戴鵬洲接受媒體聯訪表示，國道八隊勤指中心於上午9時10分接獲民眾報案，指稱在國道3號南向345公里處有機車逆向行駛，立即派遣巡邏車前往攔查。

戴鵬洲表示，巡邏車於9時15分於343公里內側車道發現該部機車，但駕駛人未依員警指示停車，且閃過巡邏車繼續逆向往北行駛，後續經監看高公局即時影像（CCTV），發現機車由內側車道變換至外側路肩後往地磅站加速車道行駛，9時17分由值班員警於善化南磅加速車道攔下。

戴鵬洲表示，全案由善化分隊依規定處理並通知家屬至分隊帶回。警方呼籲用路人，機車行駛國道處駕駛人新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰；倘誤上國道，應將機車立即停靠外側路肩勿再行駛，人員應到護欄外等安全地點等候，並通報警方或國道相關單位前往協助。（編輯：陳仁華）1150118