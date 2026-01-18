78歲男騎車逆向國道 「閃過」警車大演捉迷藏 警地磅站拔鑰匙止驚險

巡邏車擋在機車前指示謝男停車。讀者提供

台南市一名78歲謝姓男子今（18 日）上午騎乘機車疑似誤闖國道3號新化系統交流道，一路逆向行駛在南下內側車道，嚇得路過駕駛頻頻閃避。國道警方獲報後展開緊急攔截，沒想到男子一度使出「閃避神技」繞過巡邏車繼續衝，最後在善化地磅站被警方拔除鑰匙，才結束這場橫跨2公里的國道迷航記。

國道公路警察局第八大隊調查，今天上午9時10分接獲報案，國道3號南向345公里處有騎士逆向狂飆。警方立即派員在343公里內側車道發現謝男，隨即橫切巡邏車攔阻並示意停車。沒想到謝男老當益壯，竟然直接扭動龍頭，敏捷地「閃過」巡邏車，繼續頂著強風往北逆向逃竄，讓員警一度傻眼。

警方隨即透過即時監控，發現謝男在車流中驚險變換車道，從內側一路橫切到外側路肩，隨後駛入善化地磅站的加速車道。警方見機不可失，於9時17分在善化南磅路段成功截獲人車，員警顧不得危險，衝上前強行拔下機車鑰匙，這才讓謝男停下。

機車誤上國道3號新化系統交流道，逆向行駛在內側車道。讀者提供

據了解，謝男自稱因不熟悉路況誤闖國道，發現逆向後因過於緊張，一心只想找交流道下去，才一路往北硬騎。警方隨後將他帶回善化分隊安置，並通知家屬帶回。

國道警方呼籲，謝男行為已違反《道路交通管理處罰條例》，將面臨3000元以上、6000元以下罰鍰。若民眾不慎誤闖國道，應立即停靠外側路肩並在護欄外等候救援，千萬別像這位阿伯一樣，在國道上拿命挑戰公權力與車流。

國道警員在善化地磅站攔住機車。讀者提供



