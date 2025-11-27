78歲翁開車撞地瓜攤 鐵皮大片損毀店內冰箱彈開

高雄楠梓一名盧姓男駕駛把車從停車場開出，停車場出入口旁的地瓜攤鐵皮被撞壞。（圖／東森新聞）





高雄楠梓一名盧姓男駕駛把車從停車場開出，停車場出入口旁的地瓜攤鐵皮被撞壞，店內擺放在鐵皮旁的大冰箱還被撞到彈開，女店員當時坐在冰箱旁，聽到催油門聲趕緊閃開，沒有受傷。

自小客車從停車場出來，頓了一下，接著馬上有人過來查看，自小客車把出入口旁地瓜攤側邊鐵皮撞壞，還把本來放在鐵皮旁的冰箱撞開。

地瓜攤老闆娘：「就從這邊撞進來，油門還是繼續在催，結果整個冰箱就倒下了，然後我們的店員就趕快跑了。」

地瓜攤女店員：「加速的聲音加速的聲音，車子就衝撞進來，然後冰箱就整個彈起來，整個彈起來對，那時候就趕快往後跑，但是他那時候已經撞進來，他車繼續在加速。」

廣告 廣告

女店員差點被波及，嚇到哭了，這是在26日晚上高雄楠梓德民路一起汽車差撞鐵皮屋事故，78歲盧姓男駕駛把車從停車場開出時，不明原因撞到出入口旁鐵皮屋搭建的地瓜攤，店家說高齡開車已經很危險，男子做完筆錄還想把車開走，老闆娘兒子看到趕緊過去阻擋。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／北市恐怖火警！在地人氣名店旁陷火海

懷疑前女友新歡害分手！男持馬克杯猛砸還揮拳

22歲女將親生兒11樓丟下 高大成揭可能殺子動機

