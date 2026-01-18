78歲老翁逆向國道3號狂飆 驚險7分鐘警車追捕終落網

78歲老翁逆向國道狂飆7分鐘 驚險擦警車被攔。（圖 ／翻攝畫面）

國道3號南向新化系統路段18日上午，發生一起令人瞠目結舌的逆向行駛事件，1名78歲謝姓老翁騎機車逆向北上，嚇壞了沿路正開車南下的駕駛。事件發生在上午9時10分左右，國道公路警察局第八公路警察大隊接獲民眾通報，指出在345公里處有1輛機車違規逆向行駛，警方隨即派遣巡邏車前往攔截，以避免造成重大交通事故。

9時15分，巡邏員警在343公里內側車道發現該機車，當時立即鳴笛示意停車，該名老翁毫無理會，甚至在內側車道與巡邏警車「擦身而過」，繼續高速逆向前行，沿途險象環生，後方車輛緊急閃避，場面相當驚險，為降低攔截過程可能引發的事故，警方決定改採CCTV監控包抄策略，透過監視系統追蹤其行蹤。

據CCTV畫面顯示，老翁一路從內側車道橫跨車道至外側路肩，並企圖鑽入地磅站加速車道逃逸，9時17分警方在善化南磅加速車道成功鎖定目標，精準攔下逆向機車，結束這場長達7分鐘的國道驚魂事件，善化分隊依規定將人帶回，並通知家屬到場，避免可能的悲劇發生。

國道警察第八大隊呼籲，機車行駛國道不僅違法，也嚴重威脅其他用路人安全，針對該名老翁的行為，警方將依《道路交通管理處罰條例》處以新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰，以警示所有駕駛遵守交通規則。

