78歲黎智英國安案重判20年！外界轟「形同死刑」 黎智英兒批英施壓不足

編譯張渝萍／綜合報導

香港壹傳媒創辦人黎智英的國安案今（2/9）宣判刑期，黎智英遭重判20年，其餘8名被告則被判6至10年不等。BBC報導指，黎智英被判20年，是《國家安全法》實施以來判處的最重刑期。

人權觀察表示，對78歲的黎智英而言「形同死刑」；黎智英兒子黎崇恩則批評英國施壓不足，指首相施凱爾上月底訪中時並未極力爭取釋放父親，「英國所代表的價值，正和父親一起被關進監獄」。

人權觀察則表示，20年刑期對78歲的黎智英而言「形同死刑」。（圖／翻攝自FPHK官網）

黎智英案九人判刑出爐

BBC報導指，黎智英因串謀罪被判處20年有期徒刑。宣判一出，傳出支持者啜泣聲，但黎智英本人則顯得平靜，且臉上掛著微笑。之後可看到黎智英妻子李韻琴戴著墨鏡離開法庭，努力忍住眼淚。

廣告 廣告

根據港媒《庭刊》報導，前行政總裁張劍虹被判6年9月、《蘋果》副社長陳沛敏被判7年、總編輯羅偉光10年、執行總編輯林文宗10年、主筆馮偉光10年、主筆楊清奇7年3月、「重光團隊」李宇軒7年3月、「重光團隊」陳梓華6年3月；另外，三間蘋果公司各罰300萬4500元港幣。

人權觀察：對黎智英來說「形同死刑」

此次宣判也引起外界撻伐。人權觀察（Human Rights Watch）亞洲事務主任皮爾森（Elaine Pearson）表示，這項判決對黎智英而言「形同死刑」。

先前報導指，現年 78 歲的黎智英在獄中的健康狀況不佳，家人已多次對此表示憂慮。

皮爾森說：「如此嚴厲的刑期既殘酷，又極端不公。」她指出，「黎智英多年來遭受的迫害，顯示中國政府決心摧毀獨立新聞，並噤聲任何敢於批評共產黨的人。」

黎智英兒批英國施壓不足

在英國首相施凱爾上月訪中數日後，黎智英的兒子黎崇恩（Sebastien Lai）就批評，英國在爭取釋放父親做得遠遠不夠。他說：「如果這件事如此重要，那麼理應把我父親的獲釋設為某種條件。這次訪問是一件重大的外交讓步，卻白白送了出去。」

他當時怒指，英國「所代表的價值，正和我78歲的父親一起被關進監獄」。

英國「任意拘留與人質事務跨黨派國會小組」（All-Party Parliamentary Group on Arbitrary Detention and Hostage Affairs）在施凱爾訪中後發表聲明批，「（首相）透過軟弱的外交手段，白白浪費爭取黎智英獲釋的機會」。

該小組還表示：「這些錯失的機會，將讓黎智英付出生命的代價。」

英國「任意拘留與人質事務跨黨派國會小組」批首相訪中錯過談判釋放黎智英的機會，等於讓他送上性命。翻攝網路

保護記者委員會：香港法治被徹底摧毀

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists，CPJ）發表聲明，譴責黎智英被判處 20 年監禁。

該委員會行政總裁金斯伯格（Jodie Ginsberg）表示：「香港的法治已被徹底摧毀。」

她指出，「今天這項駭人聽聞的裁決，為香港新聞自由的棺材釘下最後一根釘子。若我們希望新聞自由在世界任何地方得到尊重，國際社會就必須加大施壓，促使黎智英獲釋。」

CPJ呼籲香港當局停止針對新聞工作者，並釋放所有被囚記者。該組織指出，中國在其年度「記者監禁普查」中，長期被列為全球囚禁記者最多的國家。

根據CPJ數據，目前中國至少有51名記者被關押，其中包括8名在香港。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

黎智英重判20年！陸委會嚴厲譴責中共政治迫害：示警國際極權威脅

不斷更新／黎智英遭判20年、態度微笑平靜 8被告被判6至10年不等

黎智英案9被告下周一將宣判刑期 黎最重恐被判無期

帶著間諜人權爭議訪中！施凱爾稱與中建戰略夥伴關係 習：有助世界和平

