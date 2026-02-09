78歲黎智英遭判刑20年 汪浩：比習近平自由

▲已經78歲的香港壹傳媒集團創辦人黎智英，9日被以違反國安法為由，判刑20年。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港壹傳媒集團創辦人黎智英，昨（9日）遭香港高等法院以違反《港版國安法》、串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全為由，宣判20年有期徒刑，不少評論都認為，北京和港府此舉等於是要讓已經78歲的黎智英無法活著出獄，作家汪浩、流亡海外的中國民運人士王丹都直言，對中共不能存有任何的幻想，並讚賞黎智英雖身陷囹圄，精神卻站在「歷史正確」的一方。

汪浩9日在臉書發文，形容黎智英案不只是一場審判，更是一個制度對自由的宣判，是鐵窗之內的黎智英與坐在權力之巔的習近平對比，黎智英雖然失去行動自由，但保有思想的自主，反觀習近平擁有無限權力，卻必須依賴國安機器、思想審查與終身統治來維持恐懼。

汪浩認為，黎智英勇於承擔代價，拒絕用認罪換取減刑，這是自由意志的展現，而習近平取消任期限制、全面壓制異議，恰恰證明他被權力綁架，無法承受失去控制的可能；黎智英身陷囹圄，精神卻站在歷史正確的一方，習近平看似無所不能，卻永遠活在對自由的恐懼之中，無法容忍不同聲音，因為他自己內心就充滿恐懼。

王丹也在同一天發文，感嘆黎智英所有言行都符合「和平、理性、非暴力」的原則，面臨的卻是最殘暴、喪失理性的國家暴力，這再次向世人證明，對中共不能存有任何的幻想，這是一個正在挑戰人類文明、踐踏基本人權的政權。

王丹強調，他不相信這樣的政權還能夠堅持20年，也希望黎智英能在信仰的支撐下，渡過漫長黑暗，堅持到重獲自由的那一天。

