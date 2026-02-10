78歲黎智英遭重判20年 汪浩：他比權力之巔的習近平自由

政治中心／劉宇鈞報導

香港壹傳媒創辦人黎智英9日被依違反「港區國安法」，遭到重判20年徒刑，引發全球關注。作家汪浩以「黎智英比習近平自由」為題撰文表示，黎失去行動自由但仍保有思想自主，而習擁有無限權力，卻必須依賴國安機器與終身統治，且永遠活在對自由的恐懼之中。

汪浩：黎智英比習近平更自由

汪浩指出，78歲的黎智英被判刑20年，等同終身監禁。黎的「罪名」不是貪污、不是暴力，而是辦報、說話、與世界接觸。這起香港首宗「勾結外國勢力」案件，不只是一場審判，更是一個制度對自由的宣判。

廣告 廣告

汪浩直言，諷刺的是，在鐵窗之內的黎智英，反而比坐在權力之巔的習近平更自由。黎失去的是行動自由，但保有思想的自主；習擁有無限權力，卻必須依賴國安機器、思想審查與終身統治來維持恐懼。習不能容忍不同聲音，因為內心充滿恐懼。

汪浩：習近平永遠活在對自由的恐懼之中

汪浩也說，黎智英選擇承擔代價，拒絕認罪換取減刑，這是自由意志的展現；而習近平取消任期限制、全面壓制異議，恰恰證明習被權力綁架，無法承受失去控制的可能。

汪浩認為，當多國領事排隊旁聽、國際社會持續關注，世界看見的不是一名「罪犯」，而是一個象徵；在極權體制下，真正危險的不是外國勢力，而是仍然相信自由的人。黎智英身陷囹圄，精神卻站在歷史正確的一方；習近平看似無所不能，卻永遠活在對自由的恐懼之中。

更多三立新聞網報導

陳培瑜列重大事件：藍白賣國沒有停歇，我們也不能鬆懈

黎智英遭重判 王丹悲憤：我不相信這樣的政權還能夠堅持20年

黎智英被重判20年「如同死刑」！美媒：川普4月訪中應施壓

黎智英遭判20年 法國學者：香港民主最後一根封棺釘

