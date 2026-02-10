政治中心／綜合報導

蘋果日報創辦人黎智英，遭控違反國安法，被重判20年，民團與在台港人上午到立院群賢樓外聲援，直言這是中國在示範，拒絕妥協的結果是什麼，黎智英案也血淋淋提醒台灣，民主可能會倒退，陸委會主委邱垂正也批評，再次印證所謂一國兩制，香港基本法形同虛設，司法淪為清算工具。

「黎智英無罪新聞自由無罪。」





78歲黎智英遭重判20年 邱垂正:印證一國兩制形同虛設

蘋果日報創辦人黎智英遭重判20年，民團齊聚群賢樓外聲援。（圖／民視新聞）





手舉標語高呼口號，民團、學者在立院群賢樓外一字排開，聲援被控涉犯國安法，遭重判20年的蘋果日報創辦人黎智英。

香港邊城青年秘書長馮詔天：「這並非單一的個案，它是一場中共的政治示範，它是一場政治的表演，嘗試跟世人講述就是，如果你拒絕跟中國妥協，後果是怎麼樣。」

在台流亡港人赴湯：「這已經不單純是香港的事情，這是全球民主力量對抗極權的最前線，香港人現在正經歷最寒冷，黑暗的冬夜。」

看到78歲的黎智英，被扣上莫須有罪名，在台港人無法接受，民團更直言，這是對台灣最直接的警告。

台灣青年世代共好協會理事長張育萌：「血淋淋在提醒台灣人，民主是可能倒退的，中國所承諾的50年不變，早就在2019年就已經化作灰燼，在現在台灣的社會，如果還有人相信中國的承諾，我認為不是太過天真，就是在騙人在說謊。」

政治大學國家發展研究所副教授黃兆年：「香港是第一個經驗跟第一個例子，可以看到自由的倒退，曾經擁有的自由變成沒有自由。」

從政治到司法，中共已全面控制香港，黎智英成為第一個被肅清的對象，陸委會也嚴正譴責。





陸委會主委邱垂正：「本案再次印證，在中共所謂的一國兩制下，香港基本法承諾的自由權利如同虛設，香港司法淪為政治清算的工具。」

喊話國際社會正視，防堵中共獨裁黑手，持續迫害民主自由。

