78歲「史詩玩家」電玩阿嬤再見了！孫子證實：她在被愛環繞下離開

全球知名的「電玩阿嬤」（Epic Gamer Grandma）艾格妮絲（Agnes）已於12月21日離世。翻攝自IG



在TikTok擁有超過240萬名追蹤者、被粉絲稱為「史詩玩家阿嬤」（Epic Gamer Grandma）的的英國高齡電玩創作者艾格妮絲（Agnes），驚傳已於12月21日晚間辭世，享壽78歲。她的孫子庫爾桑（Culsans）透過IG對外證實死訊，表示艾格妮絲是在女兒寶琳（Pauline）陪伴下，牽著手安詳離開人世。

庫爾桑在聲明中指出，艾格妮絲於當地時間12月21日晚間9時20分與世長辭，「她離開這個世界的方式，就如同她活著時一樣，被滿滿的愛包圍著。」消息傳出後，引發全球粉絲不捨與哀悼。

艾格妮絲作為高齡長輩「打電動」所展現的反差魅力，在網路上累積超高人氣。她經常分享自己玩《Minecraft（麥塊）》、《恐鬼症》等知名遊戲的影片，也會談及自身生活與人生故事，除了TikTok擁有240萬粉絲外，IG追蹤人數也高達約85.9萬，YouTube頻道訂閱數11.8萬人。

不過，艾格妮絲近幾個月健康狀況急轉直下。庫爾桑於今年10月曾代為更新，透露阿嬤因慢性阻塞性肺病（COPD）惡化緊急送醫，隨後又發生嚴重中風；11月時，家屬再度說明，艾格妮絲的思考與語言能力已大幅受損，許多話語難以辨識，病情始終未見明顯改善。

庫爾桑感性表示，家人們眼睜睜看著這位堅強的女性逐漸失去言語能力，心中有許多話尚未來得及說出口，雖然心碎，卻也無比驕傲；艾格妮絲在生命後段親身證明，人生並不會因年齡而結束，而是以不同形式繼續前行。

庫爾桑也回憶，艾格妮絲在成為網紅之前，是一名女兒、姊妹、母親、祖母、鄰居與朋友，總是把他人的需要放在自己之前，「她就是家的所在」，即使在生命最後幾個月承受病痛與不確定性，她依然未曾失去自我，哪怕已無法言語，仍能從眼神中看見她一貫的善良、幽默與安靜而堅定的力量。

家屬也將來自世界各地粉絲的留言與鼓勵念給艾格妮絲聽，讓她知道自己不僅被家人愛著，也被數百萬素未謀面的人珍惜。庫爾桑表示，艾格妮絲的故事不會隨著離世而終結，她留下的精神與影響，將持續在網路世界延續，提醒世人「網路不是年輕人的專利」，也讓更多人重新看見長者的存在與價值。

