780億預算受衝擊！國防部一圖揭「戰力影響」：不利應對中共

立法院不審今年度總預算，經濟、國防等方面有受影響。今（22）日國防部例行記者會上，國防部主計局歲計處長陳韋廷少將說明，朝野預算卡關，國防部方面有780億元受影響，包含遏止中共軍事威脅的軍備籌補等，恐讓國軍無法如期推動部隊訓練、裝備採購等工作「不利於應對日益嚴峻的敵情威脅」，呼籲立院儘速將總預算案付委審查。

115年度中央政府總預算卡關，在國防方面，陳韋廷指出，今年度國防公務預算編列5614億元，有780億元的部分受影響，其中主要的影響有4層面，嚇阻戰力（如魚叉飛彈等防衛系統）約200億、不對稱戰力（如標槍、刺針飛彈）約415億、戰鬥人員保護（如F-16訓練案）約88億、官兵照顧（如營舍修繕等）約43億。

陳韋廷補充，立法院已協商的國防部預算案生育補助費調高至每胎10萬元，相關預算編列約0.4億元，僅占國防部受影響預算780億元中約0.05％。他強調，國防也是政府施政的一環，請立法院儘速將總預算案付委審查，否則「不利於應對日益嚴峻的敵情威脅」。

另外，關於美國眾議院日前提出「豪豬法案」、加速美國對台軍售流程，戰略規劃司司長黃文啓表示，法案的關鍵在督促廠商有效擴大產能，在美國積極提升軍工業的背景之下，台灣在軍備籌獲方面也有好處，他對於美方法案表示「歡迎」。

