79年秘密將揭曉 ? 傳川普將承認外星人存在 公佈日期擬在「這一天」...

英國知名紀錄片導演馬克·克里斯托弗·李（Mark Christopher Lee）近日拋出震撼消息，宣稱美國總統川普已準備好一份歷史性演講稿，將正式承認地外文明存在，並揭露美國政府長期隱瞞的外星技術回收計畫。 圖:翻攝自X帳號@ULTIMAHORAENX

[Newtalk新聞] 英國知名紀錄片導演馬克·克里斯托弗·李（Mark Christopher Lee）近日拋出震撼消息，宣稱美國總統川普已準備好一份歷史性演講稿，將正式承認地外文明存在，並揭露美國政府長期隱瞞的外星技術回收計畫。

據《GB News》、《每日郵報》及《IBTimes》報導，馬克表示消息來自川普政府內部高層顧問，透露川普已獲得其他主要世界領導人的「共識授權」，以代表國際社會發表這項可能改變人類歷史的聲明。原定於 9 月的聯合國大會演講，因「新的情報進展」被提前至 2026 年 7 月 8 日，此日期正是 1947 年羅斯威爾事件 79 週年，具有強烈象徵意義。馬克強調，川普行事風格難以預測，演講時間甚至可能提前。

報導指出，川普預計在演講中確認三大核心資訊：

1.法醫鑑定結果：多年來回收的墜毀飛行器及「非人類生物材料」已證實來源非地球。

2.歷史事件正名：包括 2004 年尼米茲號「Tic Tac」事件、2015 年的「GoFast」與「Gimbal」影片，以及 1947 年羅斯威爾墜毀事件。

3.解密措施：成立跨部門科學工作小組，並擴大與盟國的技術合作。

此外，前國會不明空中現象（UAP）工作組顧問、大衛·格魯什（David Grusch）指出，川普已聽取涉及多個外星物種的簡報，其中一種甚至傳出與人類有「交配行為」。佛羅里達州女議員安娜·保利娜·盧娜（Anna Paulina Luna）也曾公開表示，政府掌握「跨維度生物」證據，與現有目擊影片特徵相符。

儘管爆料連連，美國官方仍保持嚴謹態度。五角大廈全局異常解決辦公室（AARO）主任科斯洛斯基博士曾表示，部分影片可能僅是「視差效應」產生的錯覺；NASA 及白宮均未確認任何七月演講行程。

歷史上類似「揭祕預言」多數最終落空，分析家指出，川普目前仍將重心放在地緣政治與國內選舉。部分觀察者認為，此次消息熱議反映全球對外星生命真相的極度渴望。隨著 2026 年7 月 8 日臨近，這場演說究竟能否成為人類文明的轉折點，或再次成為未落實的都市傳說，全球媒體與民眾都在拭目以待。

