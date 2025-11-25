79歲婦心跳「1分鐘僅40下」 台大首引進「雙腔無線心律調節器」救命

病友鄭小姐心跳偏慢，因癌症接受標靶、化療，誘發心律不整，醫師擔心使用心律不整藥物，加劇心搏過緩問題，協助她裝設雙腔無導線心律調節器。游騰傑攝



台灣每年約有7500名患者需裝置心律調節器維持生命，但過去無導線節律器僅能單腔起搏（心室型），無法連動心房起搏，導致無法同步。台大醫院今（25）日宣布，成功完成國內首批「雙腔無導線心律調節器」臨床植入，透過體內無線通訊系統，實現心房與心室同步起搏（Dual-Chamber Pacing），同步率高達95％。

台大醫院今上午在院內召開記者會，宣布心臟內科心律不整團隊再創國內醫療里程碑，自2023年起受邀參與全球指標性臨床試驗，引進「雙腔無導線心律調節器」，成為台灣唯一合作醫療中心。

79歲鄭小姐在接受化療與標靶治療期間誘發嚴重心律不整，心跳一度降至每分鐘40下，影響日常生活與健康。由於她感染風險高，不適合傳統有導線節律器，經醫療團隊評估後，採用雙腔無導線節律器治療，術後心律恢復正常，她開心表示：「終於找回生活的節奏。」

台大心血管中心醫師劉言彬指出，台大自2023年起受邀參與全球指標性臨床試驗，「雙腔無導線心律調節器」，成為全台唯一合作醫療中心，並完成首批臨床植入，突破多年來無導線節律器僅能單腔起搏的限制。

台大醫院臨床試驗共完成5例植入，追蹤近3年，結果顯示裝置穩定可靠，患者心臟功能、運動耐受度與生活品質均有顯著改善。該系統已於今年9月獲食藥署（TFDA）核准上市，預計11月底至12月初正式納入臨床照護，台大醫院12月也將再為3位適合病患安排治療，並同步申請健保給付。

劉言彬說明，傳統有導線心臟節律器，肉眼可見胸部疤痕、節律器突起，並有手臂與肩部活動限制，更大的問題是易發生血液或皮膚感染，必須移除導線，但移除導線風險大，若發生靜脈撕裂，甚至可能死亡。

相較之下，無導線心律調節器完全植入於心臟內，無明顯疤痕、無導線、活動不受限，同時降低感染及併發症風險，尤其適合血管受損或阻塞、高感染風險、胸前組織病變、多次導線置換者。

由於心房肌層較薄，如何將僅重2.1公克的起搏器穩定固定於心房壁上是一大挑戰。過去無導線裝置只能刺激心室，雙腔同步率僅約7成。如今，新系統則可直接在心房起搏，並透過體內無線通訊與心室協同運作，同步率達95％，模擬正常心臟電生理節奏，顯著改善臨床預後，新一代裝置電池壽命可達8至12年，大幅減少重複手術次數。

