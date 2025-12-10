79歲嬤大腸癌第4期拒化療 吃1食物腫瘤縮小！醫示警45歲以下大腸癌狂飆
79歲老婆婆三期大腸癌惡化成第四期，做化療三個月受不了，拒絕治療。醫師開給她高劑量薑黃，沒想到三個月後她的大腸癌縮小。基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘提醒，台灣65歲以上大腸癌正在下降，但是45歲年輕人發病率卻急速上升，原因和愛吃燒烤、肉鬆等肉類加工品，以及愛喝瓶裝飲料、手搖飲等飲料，塑化劑污染等有關。
79歲老婆婆靠高劑量薑黃擊退大腸癌
錢政弘日前在網路節目《小青書》中提到，醫學期刊曾刊出一個案例，一位79歲的老婆婆在診斷大腸癌的時候是第三期，開完刀一年後，發現癌細胞轉移到肝臟有五顆腫瘤，大小三到五公分。醫生說大腸癌轉移到肝臟算第四期，接下來只能化療。
看更多：這款健康食品、酵素害一家人「腸子變黑」！5招讓腸子變年輕
但老太太化療三個月後不適拒絕治療。醫生擔心停止化療腫瘤越來越大，便開了高劑量薑黃給她服用。一般市面上的薑黃錠劑大概是一克，醫師給她開了5克的劑量。沒想到三個月後再做電腦斷層，發現腫瘤變小了，原來都是3到5公分的轉移性肝臟腫瘤，縮小成變到不到1公分，醫生就覺得很驚奇，就把這個案例發表出來。
吃咖哩和薑黃最多的印度大腸癌好發率全球最低
錢政弘說，以吃咖哩和薑黃最多的印度來說，他們的大腸癌好發率是全世界最低。相反的，據衛福部最新國人十大死因統計公布，癌症已長年蟬聯第一，十大癌症死因順位不變外，其中大腸癌則持續21年高居十大癌症死因前三名，而且台灣罹患大腸癌，發生率高居亞洲第一。
台灣大腸癌年輕化 45歲以下發生率上升近1.7倍
錢政弘說，台灣60歲以上大腸癌正在下降，但是45歲年輕發病率卻急速上升。他表示，50歲以下族群罹患則被稱為早發性大腸癌。統計指出，近年來45~49歲大腸癌發生率上升近1.5倍，全國40~44歲大腸癌發生率更是增加了1.7倍。不僅如此，今年衛福部也提高癌篩預算至68億，其中大腸癌公費篩檢年齡下修至45歲、新增40-44歲具家族史族群，可見大腸癌年輕化的嚴重性值得重視。
錢政弘醫師表示，大腸癌過去多發生於50歲以上中高齡者，如今卻明顯年輕化，部分患者甚至年僅30多歲。提醒年輕患者常因症狀不明顯，如腹痛、腹瀉、便祕、食慾不振等症狀而輕忽警示，導致確診時多已進入中晚期，增加治療困難與死亡風險。美國癌症協會也建議，45歲以上青壯年族群，更應提高警覺、及早篩檢，每年接受糞便潛血檢查，以降低罹癌風險。
好菌不足壞菌多 恐是大腸癌年輕化主因
錢政弘醫師說明，除了不良生活作息、快速的生活步調導致用餐時間的縮短外，現代西式飲食與外食習慣的盛行，如高脂肪、紅肉與加工食品攝取過多，也會破壞腸道菌群平衡，導致壞菌釋放有害代謝物，引發腸道慢性發炎、黏膜損傷，進而增加瘜肉生成並誘發大腸癌。
補充益生菌改善菌叢平衡 遠離大腸癌風險
針對如何與壞菌抗衡、維護腸道健康，錢政弘醫師分享，除了記得要定期進行篩檢、養成蔬果攝取充足、少油少鹽的健康飲食習慣外，日常補充好菌也是關鍵一環。
益生菌是有益宿主健康的微生物，而絕大多數的益生菌就屬乳酸菌，也就是優酪乳發酵的主要菌株，能夠達到改善消化、抑制壞菌增加、調節菌叢平衡的效果。選擇耐受胃酸及膽酸考驗的菌株例如B菌，有助改變細菌叢生態，遠離風險，維持健康。
吸菸、愛吃燒烤加工肉、愛喝含糖飲料 大腸癌高危險群
錢政弘醫師指出，若平常抽菸吸菸、愛吃燒烤加工品如香腸、培根、肉鬆等，又愛喝含糖飲料如手搖飲、瓶裝飲料等，都是大腸癌的高危險群。這些習慣會導致腸道菌叢失衡，好菌不足、壞菌增加，進而提高罹患大腸癌的風險。
看更多：大型研究發現：「1招」就能提升結腸癌術後存活率 還能改善生活品質
預防大腸癌 飲食生活要注意
錢政弘醫師建議，想要預防大腸癌，飲食生活要注意以下幾點：
多吃高纖蔬果：十字花科蔬菜如青花菜、高麗菜等，含有豐富的蘿蔔硫素，可抑制腫瘤生長。建議一天至少攝取3份蔬菜、2份水果。
少吃加工肉品：香腸、火腿、培根、肉鬆等加工肉品，含有致癌物質，應盡量避免食用。
避免高溫烹調：燒烤、油炸等高溫烹調方式，會產生多環芳香烴等致癌物，建議改用蒸、煮、涼拌等方式料理。
少喝含糖飲料：含糖飲料攝取過多，易導致肥胖，增加罹癌風險。建議多喝白開水，避免手搖飲、瓶裝飲料等。
補充益生菌：益生菌可改善腸道菌叢平衡，增加好菌、抑制壞菌生長。可多攝取優酪乳、優格等發酵乳製品。
大腸癌篩檢有4種方式 45歲起應定期篩檢
錢政弘醫師表示，大腸癌篩檢目前有4種方式，分別是大腸鏡、糞便潛血檢查、大腸攝影及電腦斷層。其中大腸鏡檢查可直接觀察腸道病變，並即時切除瘜肉，是最準確也最直接的檢查方式。
目前衛福部建議45歲以上民眾，應每年定期接受糞便潛血檢查，篩檢出陽性反應者，再進一步安排大腸鏡檢查。若有家族病史，建議40歲即可開始篩檢。透過早期發現、早期治療，可大幅降低罹患大腸癌的風險，提高存活率。
雖然這位大腸癌四期的阿嬤，在服用薑黃後有意想不到的效果，不過錢政弘表示，薑黃雖具有抗發炎特性，對脂肪肝、慢性肝炎患者有益，甚至在某些癌症治療中展現輔助效果，但並非所有人都適合食用，尤其是有腸胃問題的患者更需留意可能引發的腹瀉不適。
薑黃補充劑與日常飲食劑量差異
錢政弘說，根據他查閱現有的文獻建議針，對大腸癌的高危險群,如：多發性大腸息肉患者，每天補充400毫克、維持3個月，可以減少60％大腸息肉增生。對於已經有大腸癌的患者，補充薑黃可以增加化療的效果以及降低化療的毒性，建議劑量是每天3克。
一般保健方式可以在平日飲食中多用黃咖哩或薑黃入菜，直接吃薑黃保健食品也可以。錢政弘建議在食用時須注意，薑黄本身是屬於脂溶性結構，建議搭配高油脂的食物一同進食，可以提高吸收效率。
三類人不宜大量食用薑黃
薑黃雖有健康益處，但特定族群應避免使用。錢政弘強調，以下三類人可能要注意不太適合大量食用薑黃：
胃潰瘍、消化性潰瘍或胃炎患者不適合食用薑黃，尤其是粉狀直接食用可能造成胃部刺激。
有凝血異常問題的人應謹慎使用，因薑黃可能增加出血風險。
原本就容易腹瀉的人應避免食用，以免引發嚴重腸胃不適。
輔助角色而非替代治療
針對癌症治療，錢政弘明確表示，薑黃目前僅能作為輔助角色，而非替代正規治療的選擇。雖然動物實驗和小型人體試驗顯示薑黃具有某些抗癌特性，但尚無大規模研究證據支持其可替代傳統癌症療法。患者若考慮使用薑黃補充劑，應先諮詢主治醫師及中醫師的專業建議，評估個人狀況是否適合。
想要知道日常生活中該怎麼吃？該怎麼做才能預防疾病或是不讓疾病惡化。尤其希望在沒有醫生幫助的時候，知道該如何自我診斷？甚至自救，可以參考錢政弘醫師出版的《你可以不生病》新書，學會如何自救不生病。
看更多：40歲男大便這顏色 就醫一照是癌！醫揭大便5狀況是警訊
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 諮詢專家．資料來源／錢政弘醫師．小青書
更多健康2.0報導
《射雕》男星爆心臟病逝！「癌是慢性病」醫揭抗癌多年3大器官恐受損
年輕女性罹癌就不能懷孕？名醫創1手術助她保有生育力 成果躍期刊
年輕人快速增加的癌症是「它」！跨國權威研究：女性甲狀腺癌發病率僅次於乳癌
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 4 天前 ・ 18
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 45
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 2
藍莓抗發炎、護腸道！醫師教你正確清洗保留營養又去農藥
藍莓小小一顆，卻含有豐富花青素、膳食纖維與維生素，是抗氧化、抗發炎、護腸道的超級水果。不過市售藍莓可能有少量農藥或化學殘留，營養功能醫學醫師劉博仁教你用正確方法清洗，不但能去掉化學殘留又保留果實口感。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 1
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
30歲上班族自己煮「越吃越胖」！營養師見菜單搖頭：鈉含量爆表
不少人為了健康選擇自己煮飯，但選材不當恐越吃越傷身。營養師方慈聲分享，一名30歲上班族來到門診諮詢，強調他自煮半年後，腰圍竟增加5公分，檢查菜單後才發現問題所在，他選的食材包括冷凍炒飯、醬燒豬肋排及火鍋湯底等，都屬於調味重的食物，光是一餐就鈉含量超標。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
57歲徐曉晰逆齡瘦身大公開！9種吃不胖食物，不節食也能輕鬆瘦、皮膚亮到發光
57歲的徐曉晰，曾是MTV音樂頻道知名VJ，即使淡出演藝圈多年，身材依舊纖細緊實、肌膚光澤感滿分。她大方公開9種「吃不胖食物」，不靠節食也能維持好身形，現在就跟著她學聰明吃法！ 徐曉晰親授吃對食物也女人我最大 ・ 1 天前 ・ 1
醫大推「3護腎黑色食物」 黑豆和黑芝麻竟是營養炸彈
洪永祥指出，民眾若出現如早晨臉部浮腫、腰酸背痛、夜尿頻繁、四肢抽筋或掉髮增多等症狀，應警覺可能與腎功能退化有關。傳統中醫認為黑色對應五行中的「水」，與腎臟相符，因此主張攝取黑色食物可補腎。洪永祥強調，黑豆和黑芝麻雖被視為補腎聖品，實則為高磷、高鉀的「營養...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 發起對話
隔夜西瓜有毒？4種食物絕對不能隔夜吃！涼拌小黃瓜、溏心蛋都上榜
隔夜食物到底安不安全？胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，許多人擔憂「隔夜」食物和飲水的安全性，常受網路謠言影響而過度恐慌。事實上，大多數隔夜食物只要妥善保存，仍可安全食用，但有4種食物隔夜後風險顯著增加，需健康2.0 ・ 1 天前 ・ 23
桃園「92班停課」！全台破萬人求診、9人病逝 專家示警：1病毒爆發了
台灣腸病毒疫情持續升溫！疾管署最新資料顯示，全台已進入流行期，不僅每週都有破萬人因腸病毒到門、急診求醫，今年更累計19名重症、9人不幸病逝。其中以「伊科病毒11型」威力最強，新生兒感染後惡化速度更是快得讓人措手不及。桃園市更連 5 週超過流行警戒線，已有 92 個班級宣布停課。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 9
黑蒜頭雞湯5大好處！降膽固醇、增強免疫 營養學家每周都喝
每周一碗黑蒜頭雞湯，不僅風味濃郁還能提供豐富營養，台大營養學專家洪泰雄指出，這道湯品他每周都喝，黑蒜頭經過低溫發酵後，其大蒜素轉化為更溫和且高效的抗氧化成分，有助於降低膽固醇、保護心血管並增強免疫力。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
胎兒「子宮內消失」找不到！醫見「寄生在媽媽肝臟」急瘋：致死率高90倍
國際中心／綜合報導懷孕期間最擔心發生意外，近期中國陝西省西安市傳出一名40歲女子，由於月經晚了50天沒來，就醫檢查一抽血結果顯示自己「懷孕了」，但照超音波卻沒看到一點點懷孕跡象，擴大範圍檢查才在「肝臟」找到胚囊，經診斷發現，該女遇到危險度極高又罕見的子宮外孕「肝臟」腹腔妊娠情況。民視 ・ 1 天前 ・ 2
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
有感冒症狀提早吃藥更快好？醫給答案了 真相讓一票人傻眼
小時候，電視裡常播一個洗腦廣告：感冒用XX～用XX～咳嗽用XX～用XX～痠痛疲勞用～XX～有感冒前兆，提早用XX，以免二次感冒……相信大家都很熟悉！ 醫學無二次感冒用詞 無適當處置導致症狀加劇 傑足先登 傑登醫師說，一直想不透——「二次感冒」到底是什麼？印象中後來有改版，把二次感冒拿掉了。其實，這是廣告的行銷話術，醫學上並沒有「二次感冒」這個名詞。感冒是病毒感染，通常會自然痊癒；如果沒好好休息、睡眠不足、營養不均衡，症狀有時會持續個一兩週，或是又接觸到其他病毒，症狀加重或重複出現。廣告把這種「拖很久、或又被感染」的情況，包裝成是因為沒早點吃藥的緣故，導致了「二次感冒」，好讓大家覺得必須提早吃藥，而且一定要買XX來吃。 提早吃感冒藥不會影響病程 多休息、均衡飲食才好得快 傑登醫師強調，提早吃藥不會好得比較快，也不會預防二次感冒。症狀輕微時，提早吃感冒藥其實不會影響病程。而一般感冒是自限性疾病，也就是靠自身免疫力好起來的，充分休息、補充水分、均衡營養就多能痊癒。此外，感冒藥只是讓症狀緩解些，也就是讓身體舒服點，能好好休息吃飯，讓免疫力正常發揮用的。傑登醫師提醒，若變嚴重，如出現高燒、呼吸困常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
每天吃雞胸肉＋花椰菜 女網紅腹痛就醫 胰臟全壞死
愛美瘦身應該循序漸進，減肥太激烈小心對身體造成傷害，大陸一名25歲女網紅追求快速減肥，最近半年來每天只吃水煮雞胸肉和花椰菜，前幾天突然肚子劇痛緊急送醫，醫師檢查竟是急性胰臟炎，胰臟已大面積壞死，差點喪命。醫師警告，減重不是吃越少越好，用錯方法得不償失。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
不只喝咖啡！多吃「蔬菜之王」助提神 還能抗癌、穩血壓
不少人為了提神，習慣早上喝1杯咖啡，不過其實吃對食物，也有助於緩解疲勞。營養師林俐岑提到，蘆筍又被稱為蔬菜之王，富含葉酸、天門冬胺酸、膳食纖維等，有助於護心降壓，保護心血管、消水腫與排濕、抗癌抗氧化，還能消除疲勞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
懷孕卻不見胎兒！檢查驚見「寄生母親肝臟」 醫：致死率90倍
近日，中國陝西省西安市一名40歲的女子，因停經50天前往醫院檢查，抽血確認已懷孕，但醫生透過超音波進一步檢查，卻未在子宮及輸卵管周圍找到孕囊，持續追查後竟發現，孕囊出現在該女子的肝臟表面。對此，專家說明，這屬於極為罕見的「肝臟妊娠」，是一種高危且罕見的子宮外孕類型，危險性極高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
每天跳繩1千下 女童驚見「卵巢扭轉」！ 婦科醫揭「慘烈後果」
跳繩可訓練心肺功能，但婦產科醫師邱筱宸表示，她日前遇到兩名國小女童因腹痛就醫，因曾看了小兒科、胃腸科，直到婦科門診檢查，才發現兩人「卵巢扭轉」，緊急手術。醫師表示，若太晚處理，恐致卵巢壞死，需切除卵巢保命。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
早起恐增心梗風險！醫推「1飲品」預防血栓 老人更要喝
天氣越變越冷，心血管疾病風險大增。心臟內科醫師林謂文提到，心腦血管意外經常發生於清晨時段，建議起床時注意溫差變化，多穿一件衣服保暖，另外，起床後身體水分不足，加上血液循環變差，容易造成血栓情況，起床後可以喝杯溫水，預防心肌梗塞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
只吃雞胸、花椰菜…25歲網紅「腹痛送醫」險沒命！檢查驚見「胰臟大面積壞死」
狂吃雞胸肉減肥卻命危！中國陝西省一名女網紅為了快速減肥，長期只吃水煮雞胸、花椰菜，直到有一天腹痛難耐送醫，才發現罹患急性重症胰臟炎，胰臟已大面積壞死、一度命危。醫師提醒，極低脂飲食恐導致胰液淤積、增加膽結石與胰臟炎風險，提醒民眾減肥仍應維持基本熱量與油脂攝取，避免毀身式斷食。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 發起對話