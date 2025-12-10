79歲嬤大腸癌第4期拒化療 吃1食物腫瘤縮小！醫示警45歲以下大腸癌狂飆

79歲老婆婆三期大腸癌惡化成第四期，做化療三個月受不了，拒絕治療。醫師開給她高劑量薑黃，沒想到三個月後她的大腸癌縮小。基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘提醒，台灣65歲以上大腸癌正在下降，但是45歲年輕人發病率卻急速上升，原因和愛吃燒烤、肉鬆等肉類加工品，以及愛喝瓶裝飲料、手搖飲等飲料，塑化劑污染等有關。

79歲老婆婆靠高劑量薑黃擊退大腸癌

錢政弘日前在網路節目《小青書》中提到，醫學期刊曾刊出一個案例，一位79歲的老婆婆在診斷大腸癌的時候是第三期，開完刀一年後，發現癌細胞轉移到肝臟有五顆腫瘤，大小三到五公分。醫生說大腸癌轉移到肝臟算第四期，接下來只能化療。

但老太太化療三個月後不適拒絕治療。醫生擔心停止化療腫瘤越來越大，便開了高劑量薑黃給她服用。一般市面上的薑黃錠劑大概是一克，醫師給她開了5克的劑量。沒想到三個月後再做電腦斷層，發現腫瘤變小了，原來都是3到5公分的轉移性肝臟腫瘤，縮小成變到不到1公分，醫生就覺得很驚奇，就把這個案例發表出來。

吃咖哩和薑黃最多的印度大腸癌好發率全球最低

錢政弘說，以吃咖哩和薑黃最多的印度來說，他們的大腸癌好發率是全世界最低。相反的，據衛福部最新國人十大死因統計公布，癌症已長年蟬聯第一，十大癌症死因順位不變外，其中大腸癌則持續21年高居十大癌症死因前三名，而且台灣罹患大腸癌，發生率高居亞洲第一。

台灣大腸癌年輕化 45歲以下發生率上升近1.7倍

錢政弘說，台灣60歲以上大腸癌正在下降，但是45歲年輕發病率卻急速上升。他表示，50歲以下族群罹患則被稱為早發性大腸癌。統計指出，近年來45~49歲大腸癌發生率上升近1.5倍，全國40~44歲大腸癌發生率更是增加了1.7倍。不僅如此，今年衛福部也提高癌篩預算至68億，其中大腸癌公費篩檢年齡下修至45歲、新增40-44歲具家族史族群，可見大腸癌年輕化的嚴重性值得重視。

錢政弘醫師表示，大腸癌過去多發生於50歲以上中高齡者，如今卻明顯年輕化，部分患者甚至年僅30多歲。提醒年輕患者常因症狀不明顯，如腹痛、腹瀉、便祕、食慾不振等症狀而輕忽警示，導致確診時多已進入中晚期，增加治療困難與死亡風險。美國癌症協會也建議，45歲以上青壯年族群，更應提高警覺、及早篩檢，每年接受糞便潛血檢查，以降低罹癌風險。

好菌不足壞菌多 恐是大腸癌年輕化主因

錢政弘醫師說明，除了不良生活作息、快速的生活步調導致用餐時間的縮短外，現代西式飲食與外食習慣的盛行，如高脂肪、紅肉與加工食品攝取過多，也會破壞腸道菌群平衡，導致壞菌釋放有害代謝物，引發腸道慢性發炎、黏膜損傷，進而增加瘜肉生成並誘發大腸癌。

補充益生菌改善菌叢平衡 遠離大腸癌風險

針對如何與壞菌抗衡、維護腸道健康，錢政弘醫師分享，除了記得要定期進行篩檢、養成蔬果攝取充足、少油少鹽的健康飲食習慣外，日常補充好菌也是關鍵一環。

益生菌是有益宿主健康的微生物，而絕大多數的益生菌就屬乳酸菌，也就是優酪乳發酵的主要菌株，能夠達到改善消化、抑制壞菌增加、調節菌叢平衡的效果。選擇耐受胃酸及膽酸考驗的菌株例如B菌，有助改變細菌叢生態，遠離風險，維持健康。

吸菸、愛吃燒烤加工肉、愛喝含糖飲料 大腸癌高危險群

錢政弘醫師指出，若平常抽菸吸菸、愛吃燒烤加工品如香腸、培根、肉鬆等，又愛喝含糖飲料如手搖飲、瓶裝飲料等，都是大腸癌的高危險群。這些習慣會導致腸道菌叢失衡，好菌不足、壞菌增加，進而提高罹患大腸癌的風險。

預防大腸癌 飲食生活要注意

錢政弘醫師建議，想要預防大腸癌，飲食生活要注意以下幾點：

多吃高纖蔬果：十字花科蔬菜如青花菜、高麗菜等，含有豐富的蘿蔔硫素，可抑制腫瘤生長。建議一天至少攝取3份蔬菜、2份水果。 少吃加工肉品：香腸、火腿、培根、肉鬆等加工肉品，含有致癌物質，應盡量避免食用。 避免高溫烹調：燒烤、油炸等高溫烹調方式，會產生多環芳香烴等致癌物，建議改用蒸、煮、涼拌等方式料理。 少喝含糖飲料：含糖飲料攝取過多，易導致肥胖，增加罹癌風險。建議多喝白開水，避免手搖飲、瓶裝飲料等。 補充益生菌：益生菌可改善腸道菌叢平衡，增加好菌、抑制壞菌生長。可多攝取優酪乳、優格等發酵乳製品。

大腸癌篩檢有4種方式 45歲起應定期篩檢

錢政弘醫師表示，大腸癌篩檢目前有4種方式，分別是大腸鏡、糞便潛血檢查、大腸攝影及電腦斷層。其中大腸鏡檢查可直接觀察腸道病變，並即時切除瘜肉，是最準確也最直接的檢查方式。

目前衛福部建議45歲以上民眾，應每年定期接受糞便潛血檢查，篩檢出陽性反應者，再進一步安排大腸鏡檢查。若有家族病史，建議40歲即可開始篩檢。透過早期發現、早期治療，可大幅降低罹患大腸癌的風險，提高存活率。

雖然這位大腸癌四期的阿嬤，在服用薑黃後有意想不到的效果，不過錢政弘表示，薑黃雖具有抗發炎特性，對脂肪肝、慢性肝炎患者有益，甚至在某些癌症治療中展現輔助效果，但並非所有人都適合食用，尤其是有腸胃問題的患者更需留意可能引發的腹瀉不適。

薑黃補充劑與日常飲食劑量差異

錢政弘說，根據他查閱現有的文獻建議針，對大腸癌的高危險群,如：多發性大腸息肉患者，每天補充400毫克、維持3個月，可以減少60％大腸息肉增生。對於已經有大腸癌的患者，補充薑黃可以增加化療的效果以及降低化療的毒性，建議劑量是每天3克。

一般保健方式可以在平日飲食中多用黃咖哩或薑黃入菜，直接吃薑黃保健食品也可以。錢政弘建議在食用時須注意，薑黄本身是屬於脂溶性結構，建議搭配高油脂的食物一同進食，可以提高吸收效率。

三類人不宜大量食用薑黃

薑黃雖有健康益處，但特定族群應避免使用。錢政弘強調，以下三類人可能要注意不太適合大量食用薑黃：

胃潰瘍、消化性潰瘍或胃炎患者不適合食用薑黃，尤其是粉狀直接食用可能造成胃部刺激。 有凝血異常問題的人應謹慎使用，因薑黃可能增加出血風險。 原本就容易腹瀉的人應避免食用，以免引發嚴重腸胃不適。

輔助角色而非替代治療

針對癌症治療，錢政弘明確表示，薑黃目前僅能作為輔助角色，而非替代正規治療的選擇。雖然動物實驗和小型人體試驗顯示薑黃具有某些抗癌特性，但尚無大規模研究證據支持其可替代傳統癌症療法。患者若考慮使用薑黃補充劑，應先諮詢主治醫師及中醫師的專業建議，評估個人狀況是否適合。

想要知道日常生活中該怎麼吃？該怎麼做才能預防疾病或是不讓疾病惡化。尤其希望在沒有醫生幫助的時候，知道該如何自我診斷？甚至自救，可以參考錢政弘醫師出版的《你可以不生病》新書，學會如何自救不生病。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家．資料來源／錢政弘醫師．小青書

