79歲嬤汽車駕照「路考4次都沒過」氣炸！想行賄考驗員⋯慘被送辦

記者林意筑／屏東報導

屏東縣79歲老農婦考汽車駕照4次都沒通過，竟行賄考驗員遭送辦。（示意圖／資料照）

屏東縣一名79歲陳姓老農婦為了能開車上街賣菜，努力報考汽車駕照，雖然汽車筆試有通過，但路考卻連考3次都沒通過，進行第4次路考時，她擔心又沒通過，竟異想天開向監理站考驗員行賄，表示讓她通過路考後會給「所費」作為對價，考驗員當場拒絕並終止老婦考試，事後老婦也被移送法辦，經屏東地院法官審理，認為老婦動機非惡，是一時生氣才會失言，判處緩刑2年。

據了解，陳婦於去（2024）年9月2日時通過汽車駕照筆試測驗，但後續連3次路考均未通過，同年11月15日進行第4次路考時，陳婦為了讓路考順利過關，竟向監理站考驗員行賄，表示要給考驗員「所費」作為通過對價，但考驗員聽聞後當場拒絕，並終止婦人的路考測驗。

全案經法院審酌，認為陳婦平時以務農、種植蔬菜維生，考駕照目的是為了能開車上街賣菜，且先前曾多次接受測驗，此次應是一時生氣才會失言，「陳婦不是預謀，動機非惡」，加上陳婦也未實際取款，難以認定後續有交付賄賂行為，且陳婦犯案時已79歲，也無前科，足認素行良好。

法官表示，陳婦在案發後也再次至駕訓班報名學習，並在半年後考取駕照，未來無再犯之虞。考量陳婦為一時失慮，事後也坦承犯行，足徵悔意，為讓老婦能記取教訓、建立法律觀念，需接受2場次法治教育必要，依貪汙治罪條例刑求賄賂罪，處有期徒刑3月，褫奪公權1年，緩刑2年。可上訴。

