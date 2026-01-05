79歲嬤考不到駕照「竟想賄賂考官」！遭送辦判刑3月

社會中心／楊佩怡報導

一名從事務農的 79 歲陳姓老婦，因多次參加汽車駕駛執照測驗未能過關，在某次測驗現場因一時情緒激動對考照官員發表行賄言論。法院近日審理終結，考量陳婦年事已高、犯後態度良好且非預謀犯罪，依《貪污治罪條例》行求賄賂罪判處有期徒刑 3 月，褫奪公權 1 年，並宣告緩刑 2 年。

根據判決書內容，這名 79 歲的陳姓啊嬤是名菜農，平常靠種菜賣菜維生，為了能自己開車載菜去賣，必須拿到駕照。但她無奈地跟法官說，之前已經去考過4次了，卻怎麼考都考不過。案發當天，她因為又沒考過，心急之下竟然對考官說出要賄賂的話，但考官聽聞後立刻拒絕，並停止她的路考測驗。

廣告 廣告

79歲嬤考汽車駕照「4次都沒過」！竟想「賄絡考官」求過關…超慘下場曝光

79歲阿嬤因考多次汽車駕照都沒過，為了能騎車買菜，竟向考官說出要賄賂他的話。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

法院調查後發現，阿嬤當時是因為太生氣才隨口亂說，並沒有事先準備錢，也沒有真的把財物拿出來給對方，更沒有講出具體的賄賂金額。法官認為，阿嬤並不是預謀犯罪，動機只是單純想賣菜維生，且行賄情節相對輕微。法官審酌阿嬤快 80 歲了，過去完全沒有犯罪紀錄，而且被抓後態度很好，始終誠實認罪，看得出很有悔意。阿嬤還在法庭上開心地分享，後來她有乖乖去報名駕訓班，目前已順利考到駕照。

79歲嬤考汽車駕照「4次都沒過」！竟想「賄絡考官」求過關…超慘下場曝光

79歲嬤最終被法官判處有期徒刑 3 月，褫奪公權 1 年，並宣告緩刑 2 年。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

法院最終裁定，陳婦犯《貪污治罪條例》第 11 條第 4 項、第 1 項之行求賄賂罪，處有期徒刑 3 月，褫奪公權 1 年。同時為給予自新機會，宣告緩刑 2 年，緩刑期間付保護管束。此外，為強化其守法觀念，要求被告在判決確定後 1 年內需接受 2 場次的法治教育。法官特別提醒，被告在緩刑期間務必守法，若違反相關規定或再次犯罪，緩刑宣告可能遭到撤銷，屆時仍須接受刑罰執行。本案仍可上訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：79歲嬤考汽車駕照「4次都沒過」！竟想「賄賂考官」求過關…超慘下場曝光

更多民視新聞報導

張文3度縱火轉移注意！凶刀「特殊背景」起底

張文平板洩「私密嗜好」！愛看日本動漫、玩角色扮演手遊

張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」

