79歲嬤考汽車駕照求考驗員「放水」 結果路考沒過還被送辦

〔記者李立法／屏東報導〕79歲陳姓老婦報考汽車駕照卻連續3次在路考項目被刷下來，第4次路考時，陳婦意圖行賄考驗員「放水」，不僅當場被拒絕，還因此吃上官司，屏東地院依貪污治罪條例中的行求賄賂罪，判處陳婦3個月徒刑，褫奪公權1年，考量老婦年事已高，且無前科，考照是為了駕車賣菜，法官衡量全案情狀後，予以老婦緩刑機會，可上訴。

陳姓老婦1年多前好不容易通過汽車駕照筆試，卻連續3次栽在路考項目，第4次路考見難以通過考評，當場向坐在旁邊的監理站陳姓考驗員央求讓她通過，並表示要給陳男「所費」，作為換取順利通過路考的對價，結果遭到陳男當場拒絕，並終止陳婦路考測驗，旋即通報主管機關處置，老婦人行賄不成還被移送法辦。

老婦應訊時表示，她平時種植蔬菜販賣維生，要考駕照才能駕車販賣蔬菜，先前已多次路考測驗未過，一時生氣才失言央求考驗員「放水」。

屏東地院考量陳婦已79歲高齡，並無前科，案發時未實際取出或事先準備財物，難認有後續交付賄賂行為，情節輕微，且犯後坦承犯罪，具悔意，並於半年前報告駕訓班順利考取駕照，應無再犯之虞，予以緩刑2年，須接受法治教育2場次。

