79歲嬤路考4次盼「給所費」求過關 遭判刑3月

屏東一名79歲阿嬤為了開小貨車賣菜維持生計，自行報考駕照卻屢戰屢敗。（示意圖／東森新聞）





屏東一名79歲阿嬤為了開小貨車賣菜維持生計，自行報考駕照卻屢戰屢敗。她在第四次路考時，因擔心再次不過，竟異想天開向考驗員行賄求饒，結果當場被拒絕並移送法辦。屏東地方法院審理後，依交付賄賂罪判處阿嬤有期徒刑3個月，緩刑2年。



據了解，這位阿嬤務農維生，為了駕駛小貨車載運蔬菜販賣，從民國113年9月至11月間連續參加四次路考。屏東監理站站長羅振瑞指出，阿嬤在第四次路考過程中，因轉彎未依規定打方向燈被扣分，當下為了爭取過關，竟向陳姓考驗員表示願意支付「所費」換取及格。考驗員除嚴詞拒絕外，也立即中止考試並向上級通報，全案隨後移送司法機關偵辦。

廣告 廣告



屏東地方法院發言人鍾佩真說明，法官審酌阿嬤以種植並販賣蔬菜維生，確實有考取駕照的實務需求，但因先前多次路考未過，一時失慮才會出言行賄，且當時並未提出具體金額。最終法院認定阿嬤涉及對公務員行賄，判處有期徒刑3個月，褫奪公權1年，緩刑2年。



法官在判決書中考量，阿嬤年事已高且素行良好、無前科，案發時並未實際拿出錢財，犯後態度亦相當配合；加上阿嬤在事發後已循規蹈矩報名駕訓班課程，並順利考取駕照，顯示已有悔意，因此給予緩刑機會，期盼她能記取這次教訓，未來合法上路。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

大嫂借車給小叔開出事！ 甩尾撞車後3人棄車逃

怒海救援！ 琉球漁船失動力 海巡大浪中拖5天回港

新年嚴重車禍！屏東大貨車右轉 巨輪當場輾斃女騎士

