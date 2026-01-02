79歲彰化婦赴苗栗推拿遇死劫 丈夫面前遭賓士車撞死 駕駛酒駕棄車肇逃

記者潘靚緯／苗栗報導

王姓男子酒駕，撞死一名過馬路的79歲老婦人後，加速踩油門逃逸。(圖／翻攝畫面)

苗栗鎮苑裡鎮苗121線道山柑里今（2）日上午發生一起肇逃死亡車禍，一名79歲的李陳姓老婦人穿越馬路時，遭一輛疾駛而過的白色賓士撞飛，因傷重送醫不治。警方獲報後調閱監視器查出肇逃男子身分，發現王姓男子撞人後棄車逃逸，案發後2個多小時，疑似良心不安自首投案，全案將依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

79歲婦人搭丈夫的車從彰化到苗栗準備推拿，沒想到過馬路時竟被酒駕男子撞飛，不幸身亡。(圖／翻攝畫面)

通霄分局調查，今（2）日上午9時31分左右，來自彰化縣的79歲李陳姓老婦人，搭丈夫的車抵達山柑里後先下車，在苗121線道穿越馬路，準備要到民俗推拿館時，慘遭一輛沿苗121線由南往北直行的白色賓士轎車高速撞擊，老婦人當場被撞飛重摔落地，賓士車肇事後未下車，反而猛踩油門逃離現場，老婦人緊急被送往醫院救治，仍不幸因傷重不治。

51歲王姓男子撞人後肇逃，棄車逃逸，直到事發過後2個多小時才在家人陪同下到派出所投案。(圖／翻攝畫面)

丈夫眼睜睜看著妻子過馬路被撞飛，受到極大驚嚇，警方接獲報案後，立即調閱錄影監視系統過濾，並鎖定肇事車輛逃逸動線，上午11點多在距離車禍地點約5公里處、苑裡鎮苗43線路旁發現肇事賓士車，但駕駛已逃逸不知去向。

警方循線前往肇逃的51歲王姓男子位於苑裡鎮的住家訪查，但大門深鎖，查緝過程中，51歲王姓男子自知難逃法網，在家人陪同下，前往派出所到案說明，警方當場進行酒測，酒精濃度為0.19毫克。王男辯稱因前一晚喝酒，應該是宿醉造成酒駕，警方製作筆錄後依法將他依公共危險罪，包含肇事逃逸及致死等罪，移送苗栗地檢署偵辦。

