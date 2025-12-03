79歲日本大咖歌手證實罹「巴金森氏症」！醫提醒1種人盛行率高達55%

79歲日本演歌歌手美川憲一曾受邀上過26次《紅白歌唱大賽》，以華麗昂貴的服裝與舞台聞名。但今年他確定罹患「巴金森氏症」，卻依然堅持繼續開唱，醫師提醒，一般人年紀到65歲以上後，巴金森症狀盛行率約5%，75歲升高到35%，85歲更是高達55%。

美川憲一罹患巴金森氏症 卻堅持繼續開唱

美川憲一今年因罹患心臟疾病接受手術，雖然術後恢復順利，在復健時仍感到不適，再度接受精密健檢，確定罹患「巴金森氏症」。但經紀公司也指出，在美川憲一的強烈堅持之下，依然決定繼續開唱，此決定經過跟醫生的審慎討論，屆時演場會現場，也會有萬全的醫療支援。粉絲得知此事後雖然感動，但也希望他能考慮自己的健康與年紀，不論唱或不唱都支持。

廣告 廣告

看更多：老人家手抖、走路變慢不一定是巴金森氏症！可能是藥物副作用



75歲人群巴金森症狀盛行率攀升至35%

花蓮慈濟醫院院長林欣榮強調，巴金森是一個綜合名詞，泛指腦內多巴胺神經退化。而患者個別差異性頗大，有的是單一基因老化，造成身體行動系統不靈光，走路硬梆梆，邁步老態龍鍾；有的是多重基因老化，說話聲音變小或難以表達，臉部沒有表情，走路也愈來愈困難等問題。

一般人年紀到65歲以上巴金森症狀盛行率便達5%，75歲升高為35%，85歲更是高達55%，等於每兩人中就有一人會罹患。但臨床上可以明顯看到，患者接受治療的積極度直接影響預後狀況和生活品質，當走路步態改善，重拾生活自理能力，治療效果就會是正向循環，可以與巴金森帶來的不便和平共處多年。

看更多：聞不到咖啡香、吃飯沒味道？恐成5～10年後失智徵兆



巴金森氏症7大前兆

台北榮民總醫院神經醫學中心神經外科主治醫師劉康渡提供「巴金森氏症7大前兆」若出現以下症狀，最好盡快找醫生進行診斷：

單側手抖動、肢體顫抖，還可能出現摩擦手指的動作。 全身肌肉都可能出現僵硬的狀況，使得活動變得越來越困難。 動作變得很緩慢，走路小碎步或者拖著腳走路。 身體的平衡感變差，特別是站立時身體變得不穩，容易跌倒受傷。 說話音量改變，聲音變小，或講話含糊不清。 難以像以前一樣快速扣衣服鈕扣與穿針引線、不能再彈奏樂器或開車等。 寫字字體越來越小。

多吃6食物預防巴金森氏症

澄清醫院中港院區神經內科主任葉守正提醒，如果能夠越早診斷出巴金森氏症，就可以越早進行治療；除了吃藥外，他也鼓勵患者多運動、多攝取抗氧化食物，如綠花椰菜、菠菜等深綠色蔬菜，以及富含β-胡蘿蔔素的海苔、海帶、小番茄、胡蘿蔔等，這些都是能幫助預防巴金森氏症的方法。

看更多：巴金森氏症初期自救！醫揭3關鍵：補充1營養素、練氣功、顧好第二大腦



◎ 圖片來源／翻攝自PRTIMES_ETM推特

◎ 資料來源／林欣榮醫師．劉康渡醫師．葉守正醫師

更多健康2.0報導

日本前世界拳王「緊急開顱救命」！醫警告有4疾病都要開刀別輕忽

鑽石歌王林沖、李登輝皆因「老人殺手」病逝！醫揭吸入性肺炎真相

心臟瓣膜病患福音！北榮微創瓣膜術結合「精準麻醉」提早拔管更舒適



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章