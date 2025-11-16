79歲父悶死腦麻女「照顧近50年」也建請特赦 高院打臉：法院無權
近期引發社會關注的北市8旬婦人照護腦麻兒50年，因為母子先後感染新冠肺炎讓婦人身心俱疲，因此用膠帶將兒子悶死遭到起訴。台北地院一審合議庭歷經數次減刑後，依法只能判處最低刑度2年半，劉婦將面臨牢獄之災。對此，法律粉專也貼出一起3年前高院判例，指出一起類似的案件，當時法院也建請總統特赦，但高院打臉表示「法院無權建請總統對被告給予特赦」，因此也是維持最低最低刑度2年半，粉專指出又是一起冷冰冰的判決。
法律粉專「法庭觀察日記」發文指出，近期台北地院合議庭針對一件母親因為無力繼續照顧孩子而結束孩子生命的悲劇，於判決中建請總統特赦，引發社會的關注。然而，這不是台北地院首次建請總統特赦。
該粉專指出，早在2019年，台北地院就曾經因為一件年邁父親在照顧了孩子50年後，因不堪負荷而結束孩子生命的案件中，建請總統發布特赦令（北院109重訴8）。案件經過上訴高院、最高法院，均經駁回上訴後，全案於2022年8月確定。
粉專表示，值得注意的是，案件上訴高院後，在高院的判決中，對於台北地院判決內所寫出的「特赦」，更是置若罔聞，彷彿自始不存在，審判長許永煌更是當庭指出：「法院無權建請總統對被告給予特赦」。讓這件案件，成了司法洪流裡另一件冷冰冰的判決。
粉專認為，當時社會沒有過多的關注，事件就此不了了之。痛苦的人們，依然活在走不出的悔恨中。再沒有任何人聲援、再沒有任何人提起特赦一事。
粉專指出，該案件判決中，合議庭早已指出「主管機關未能依法提供被告、被害人及其家人適當的居家照顧、照顧者支持等服務措施，讓被害人成為被社會遺忘的人，致使近50年來長期負責照顧她的被告及家人備極辛勞」。
粉專也大嘆，五年過去了，長照的悲歌仍然在社會的角落裡發生，辛苦的親屬們亦仍然在痛苦地掙扎著。盼望各界莫忘前事，能讓溫暖的光照進那些我們不慎遺忘的角落。粉專也補充後記：上開案件的父親在2023年已經去世。
