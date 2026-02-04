79歲男星傳復合小27歲舊愛！女方火大回應兩人關係

康凱與曹雨婷分手後關係徹底決裂。(圖／鄧博仁、林淑娟攝)

79歲藝人康凱與小27歲演藝工會理事長曹雨婷交往3年分手後，互相開撕指控對方惡行，關係徹底決裂，未料，演藝工會上個月舉辦盛宴，康凱居然不請自來，兩人甚至還短暫碰面，一度傳出舊情復燃，對此，曹雨婷不滿做出回應。

演藝工會日前舉辦盛宴，康凱不僅現身會場，還在台下逐桌敬酒，由於未在獲邀名單中，遭質疑是不請自來，此外，還被目擊與關係降至冰點的舊愛曹雨婷短暫碰面，遭傳兩人有意復合，對於復合傳聞，曹雨婷強調絕不可能，「他和我一點關係都沒有，我和他所有的事情已經翻篇，成為歷史」，看得出來心意已決。

曹雨婷強調絕對不會與康凱復合。(圖／林奕如攝)

由於康凱未獲邀出席盛宴，便委託別人協助買餐券進場，不僅逐桌敬酒，還當場和別人互嗆，讓曹雨婷強調這種行為相當不應該，畢竟這並非康凱的場子，還有許多會員朋友對此事相當反感，如今加上過去的恩怨尚未和解，要復合恐怕並非容易之事。

康凱過去指控曹雨婷對他家暴2次，私下拿了不該拿的費用等，對此，曹雨婷要求康凱拿出證據再來說話，對於被指控要求70歲以上成員都要繳會費，她強調一切都是照規定走，接著打臉康凱：「康凱這人，沒有什麼事不敢做，之前在中華演藝總工會時，那個會費都是進入個人帳戶，我們台北演藝工會，都是進入公共戶頭」，強調未來紛爭都將會走法律途徑。

曹雨婷昔不滿遭康凱指控，要求他拿出證據再說話。(圖／鄧博仁攝)

