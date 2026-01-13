79歲老翁散步竟跌入4公尺古井！ 驚險30分鐘消防合力救援

嘉義79歲阿公散步驚掉古井， 消防30分鐘緊急救援化險為夷。（圖 ／翻攝畫面）

嘉義縣義竹鄉1名79歲老翁，12日下午在住家附近散步時，不慎跌入一處古井，幸好被及時發現並獲救，僅受輕微外傷，據了解，古井深度約3至4公尺，寬度僅能容一人通過，井口欄杆極低，幾乎與地面齊平，周圍長滿雜草及甘藷葉。研判老翁因踩空而跌入井中，過程中在井底不斷呼喊求救，但不確定其在井內停留了多久。

嘉義縣消防局義竹分隊接獲報案後，立即派遣人員趕往現場，抵達時，分隊長陳汶偉指出，井底雖有水，但僅及老翁膝蓋，且井底土壤軟爛。老翁除了些微擦傷，並無明顯骨折或嚴重外傷，但因意外受到驚嚇，表情明顯驚魂未定。為確保安全，消防人員利用吊臂車及繩索將老翁固定後，再由多名消防員及義消人員合力將其拉出。整個救援過程約30分鐘完成，老翁隨即被送往長庚醫院接受進一步檢查及處理。

陳汶偉表示，由於古井狹窄，現場救援難度高，消防人員需小心操作以避免二次傷害，幸好各方配合得當，最終順利將老翁救出。他也提醒民眾，家中及住家附近若有古井或類似危險設施，應加強防護或設置明顯警示，以避免意外發生。此次事件雖驚險，但老翁平安無大礙，也凸顯消防隊員面對各種緊急狀況的專業與默契。

