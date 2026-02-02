79歲老翁陷網戀詐騙 銀行報警攔下4萬元救回老本

女網友一聲一口親愛的，老先生不敵詐騙老梗，幸好警銀勸阻保住生活費！（圖：清水分局提供）

臺中市清水區一名79歲老先生1月27日前往清水區一家銀行準備匯款4萬元，銀行行員關懷匯款原因，老先生表示是要匯款給網路上認識的女網友，因網友母親住院急需醫療費用，行員研判應是詐騙集團典型詐騙老梗，隨即通報警方到場了解。在警方及銀行員勸阻下，老先生這場黃昏戀夢碎，不過，保住了生活費。

清水警分局清水派出所員警獲報後到場勸阻，老先生是在網路上認識這名女網友，女網友每日噓寒問暖，由於相談甚歡，不久後便以「親愛的」親密互稱，女網友還自述，家中曾遭到2次火災，自己努力活過來，喚起老先生憐香惜玉之心，幾日後，女網友突然表示媽媽被發現癌症亟需開刀，但須支付30萬元的醫療費，正在籌錢中，老先生表示「身上僅4萬元」，本想向之前公司老闆借，但女網友要求去銀行貸款，但老翁表示「貸款還要等些時日太慢了」，再過幾天後，女網友表示「錢已籌到但還差4萬元」，老先生一聽，便前往銀行準備將僅存的4萬元，全數給匯給女網友。

警方聽完後，當場告知此為詐騙老梗，警方及銀行員不斷勸說，老先生才打消匯款念頭。

臺中市警局清水分局分局長鄭鴻文表示，春節將近，民眾會準備紅包，詐騙集團也會趁著民眾荷包滿滿時，不斷行騙，尤其網路交友容易被愛情沖昏頭，而陷入網戀詐騙陷阱，提醒民眾，網路交友即便對方表現得非常親切或主動，在提出借款請求時，不管理由多麼合理，都應保持警覺，尤其是沒有見過面或短時間內建立的情感對象，如有任何詐騙相關的問題，可撥打165反詐騙諮詢專線或110查證或向鄰近警察機關查證。（張文祿報導）

◆接獲投資資訊，或網路交友，對方要求匯款，心中有懷疑，請撥打電話165反詐騙諮詢專線