79歲老翁騎電動車自撞電線桿 驚悚倒路中搶救無效身亡

79歲男子騎電動車撞電線桿，倒地慘死引路人。（圖 ／翻攝畫面）

新北市林口區菁埔地區16日傍晚發生一起令人震驚的死亡車禍事件，1名79歲的許姓男子騎乘微型電動車，不明原因自撞路旁電線桿，造成嚴重傷亡。事故發生於傍晚5時左右，許男騎車行經菁埔26號之5前時，突然衝向路旁電線桿，瞬間猛烈撞擊後倒地不起。經過的民眾目睹情況，立刻上前查看，發現許男已失去意識，立即撥打119求助，希望救護人員能及時將他送醫。

救護人員抵達現場後，赫然發現許男頭部有撕裂傷、腳部出現開放性骨折，且當下已無呼吸與心跳。現場救護人員立即對許男施行心肺復甦術（CPR），並進行傷口包紮及固定處理，隨後將他送往林口長庚醫院急救。經過約一個多小時的搶救，仍無法挽回生命，醫院最終宣告許男不治。

廣告 廣告

警方初步檢查現場與許男身上情況，未聞到明顯酒味，但是否涉及酒駕仍需進一步抽血化驗確認。為釐清事故原因，警方計畫調閱周邊監視器畫面，並進一步了解許男撞擊前的行車狀態與周遭路況，確認事故發生的具體原因。此外，警方也提醒民眾，騎乘微型電動車或其他類型的輕型交通工具時，務必保持注意力集中，並遵守交通安全規範，以避免類似悲劇再度發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

替妹妹出錢十年換來一聲「我買房了」 姊姊沉默了

不滿生日當天Switch被收走！ 11歲男童開槍射殺養父

年輕姊弟欠繳租金逾2月！律師陪同趕人真相曝光 房東嘆：我才是壞人