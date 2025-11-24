79歲貴族驚人徵婚條件曝光！開年薪206萬「年輕20歲、能生2子」原因超現實

斯雷德爵士公開徵婚。圖／翻攝自FB／Sir Benjamin Slade

英國薩默塞特郡（Somerset）近日有一起「金光閃閃」的徵婚啟事，當地79歲的貴族班傑明斯雷德爵士（Sir Benjamin Slade）宣布，願意每年支付5萬英鎊（約206萬元新台幣）薪資給未來妻子，希望未來對方能協助管理他占地1300英畝的莊園與生下2名孩子，但因徵婚啟事極其苛刻又細緻的條件，也讓消息曝光後引發外界熱議。

根據每日郵報（Daily Mail）等外媒報導，斯雷德爵士近日正式公開徵婚，並開出5萬英鎊的年薪，另有獎金不等，還會提供汽車、住宅、生活開銷與假期等。徵婚啟事也列出多項條件，其中未來妻子必須至少比他年輕20歲，而且還得是一位「良好的繁殖者」（good breeder），能為他生下至少2名男性繼承人：「曾經生產過、被證明有生育力也很好，我可以有2個兒子，3個更好，但如果有2個兒子就能解決繼承問題。」

斯雷德開出多項的禁止條件，包括應徵者不能是天蠍座、不能吸毒、不能酗酒、不能閱讀《衛報》（The Guardian）、不能是蘇格蘭人、身高必須高於5呎6吋（約167公分）者不合格、不能來自以「I」開頭且國旗含綠色的國家，也不能來自「冬天不穿外套的國家」。

斯雷德爵士。圖／翻攝自FB／Sir Benjamin Slade

斯雷德的徵婚啟事也包含大量技能性的需求，包括必須持有獵槍執照與駕照，若持有直升機駕照則更佳，未來妻子還必須有能力管理他名下的2座城堡、1座莊園、1片獵場，若具備法律或會計底子會更有利。斯雷德甚至希望妻子有各式的興趣，包括會跳國標舞、會玩橋牌和十五子棋（backgammon）、能做大量體能活動如快走與游泳等。

「稅務考量」被迫找嫩妻…貴族找妻還是管家？

斯雷德坦言，他之所以想找一位比他至少年輕20歲的妻子，其實與英國40%的遺產稅有關：「我唯一能讓莊園和藝術收藏順利傳承的方法，就是先免稅留給妻子，再由她轉交給我遠房親屬，她必須至少比我多活7年，才能完成這個安排。她也必須投保，這就是為什麼我需要一位至少比我年輕20歲的妻子，我無法為年紀更大的妻子投保，所以越年輕越好。」

斯雷德爵士名下的莊園。圖／翻攝自FB／Sir Benjamin Slade

儘管條件繁多且極具爭議，斯雷德仍坦然表示： 「我只是需要一位懂事、普通的鄉下女孩，最好能融入我的社交生活。」另外，斯雷德自認非常社交活躍，因此希望另一半必須能與他同步：「我經常外出，需要有人能跟得上我。」

報導指出，斯雷德出生於貴族家庭，是第6代斯雷德從男爵，也是麥可尼爾斯雷德爵士（Sir Michael Nial Slade）與安琪拉奇切斯特（Angela Clare Rosalind Chichester）之子，斯雷德在1962年繼承父親爵位，現居於薩默塞特郡布里奇沃特的馬恩塞爾莊園（Maunsel House），家族血統可追溯至英王查理二世。

斯雷德爵士的徵婚啟事中，希望未來妻子有直升機駕駛執照。圖／翻攝自FB／Sir Benjamin Slade

斯雷德雖然與34歲企業家、前童書作家薩哈拉（Sahara Sunday Spain）育有女兒維奧莉特（Violet），但他仍表示，希望能擁有男性繼承人，好讓家族爵位與財產得以延續。



