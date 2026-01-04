79高齡嬤路考不過「給所費」求過關 貪污罪判刑3月 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

高齡駕駛頻頻肇事，高度引發社會討論高齡駕駛的駕照管理，屏東一位79高齡阿嬤為了開小貨車賣菜，路考4次都未通過，竟異想天開的向考官開口要「給所費」求放水，考官停止考試並舉報阿嬤，屏東地院審理時阿嬤認罪，並供稱4次考試未過，一時失言，法官審酌阿嬤素行良好；犯後始終坦承認罪，態度良好，可見悔意，依行求賄賂罪判刑3月、褫奪公權1年，緩刑2年。可上訴。

阿嬤是報考小型車駕駛執照的考生；遇到屏東監理站的陳姓考驗員，由於阿嬤在113年9月2日通過筆試測驗、同年9月19日、同年10月8日、22日路考測驗均未通過。

113年11月15日阿嬤再次報考路考，為求該次路考測驗能順利通過，竟在路考確定未通過考評時，向陳姓考驗員央求讓其通過，並表示要給陳某「所費」，作為換順利通過之對價，遭陳姓考驗員當場拒絕，並終止阿嬤的路考測驗，旋即通報主管機關。

屏東地檢署依對於公務員違背職務之行為行求賄賂罪嫌起訴阿嬤，但因阿嬤於偵查中自白，檢察官也建請法院減輕其刑。

法官審理認為，阿嬤涉犯貪污治罪條例第11條第5項後段、第12條，但是沒有 行求的具體金額，應為有利於阿嬤的認定為新台幣5萬元以下，可以減輕其刑，因此判刑3月、褫奪公權1年，但不得易科罰金。

法官認為，阿嬤自承職業為務農，平時種植蔬菜販賣維生，要考駕照才能駕車販賣蔬菜，先前已多次接受測驗仍未過，本次因一時生氣才失言，可見並非預謀，犯罪動機非惡。且本次僅一時生氣失言，並無具體數額，亦未實際取出或事先準備財物，難認有意為後續之交付賄賂行為，故認情節輕微。

同時，阿嬤案發時已屆79歲高齡，並無前科，有法院前案紀錄表在卷可佐，足認應屬素行良好；犯後始終坦承認罪，態度良好，可見悔意。案發後已去駕訓班報名學習並於半年前考得駕駛執照，以後應無再犯之虞。

法官審酌阿嬤未曾因故意犯罪，而受有期徒刑以上刑之宣告。此次因一時失慮，致罹刑典，事後已知坦認犯行，足徵悔意。信經此刑之宣告後，應知警惕而無再犯之虞，故本院認為以暫不執行其刑為適當。因此宣告緩刑2年，但是，為使阿嬤能深切記取本次教訓，建立遵守法律觀念，故認有課予被告接受法治教育2場次之必要。

