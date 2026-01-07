79.9萬起就有五星防護 新年換車首選這輛

記者鍾釗榛／綜合報導

MG 旗下旗艦休旅HS通過 TNCAP 測試，拿下「五星安全評等」。（圖／MG提供）

迎接新的一年，想帶著全家大小安心出門，車輛安全自然是首要關鍵。MG 旗下旗艦休旅HS近期通過 TNCAP 測試，一舉拿下「五星安全評等」，在同級距中展現少見的高規格防護水準，也讓 MG 在國產與進口休旅市場中，成功打出「安全牌」。

優惠同步上路 入手門檻再降低

配合1月購車檔期，MG Taiwan同步推出限時優惠，全車系皆享有貨物稅新購減徵。HS車系搭配舊換新補助後，入手價下探至新台幣79.9萬元起，ZS為 59.9萬元起，七人座G50 PLUS則為98.5萬元起。其中HS另提供最高4萬元的「五星榮耀心動購車金」，本月完成領牌還能再加送第五年延長保固，價值約1.5萬元，誠意相當到位。

廣告 廣告

HS入手價下探至新台幣79.9萬元起。（圖／MG提供）

超規滿配策略

在產品線布局上，MG主打「超規滿配」策略。HS以完整主被動安全配備與 Level 2 駕駛輔助系統為核心，搭配舒適座艙與科技介面，鎖定重視安全與質感的家庭族群；ZS則以靈活車身尺碼與越級配備，成為年輕族與首購族的高CP值選擇；而G50 PLUS主攻正七人座市場，寬敞空間與彈性座椅機能，特別適合多人口家庭或長途出遊需求。

ZS以靈活車身尺碼與越級配備，成為年輕族與首購族的高CP值選擇。（圖／MG提供）

價格、配備一次到位

無論是追求安全科技、講究預算效益，還是重視乘載與空間表現，MG現行產品線幾乎都能對應不同生活型態。1月優惠期間內，入主指定車款除可搭配多元貸款方案與配件金，還能獲得 tokuyo多會鬆踝旋美腿機，或Panasonic溫感氣動足腿按摩靴二選一好禮，替新年換車多添一分生活質感。

MG G50 PLUS 七人座MPV。（圖／MG提供）

更多三立新聞網報導

福斯把交車變嘉年華 入手GTI、R直接送你上賽道

怎能不愛車／東京改裝車展預告登場 Land Cruiser變身鋼鐵堡壘

連續五年台灣霸榜 全台最會賣的還是這輛休旅

2026台北車展／從賽場到展場 Formula E GEN3 Evo冠軍賽車來了

