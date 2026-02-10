hololive常闇永遠氣炸！營運安排舞蹈課不找老師反稱「妳又沒說要找」

hololive JP 組四期生 VTuber 常闇永遠（常闇トワ）最近在直播中分享了一段讓她感到不可思議甚至是憤怒的經歷。她表示自己依照行程表前往公司上舞蹈課，抵達現場後卻發現根本沒有老師出現。這突發狀況讓她當下非常的錯愕，直呼這是她加入 hololive 五、六年以來，發生過最誇張的事件。

營運的態度和溝通讓 TMT 氣炸。（圖源：hololive 官方）

雖然到了現場才發現沒有老師指導，但常闇永遠與其他一同前往的成員並沒有因此取消行程，而是被迫將原本的課程轉為「自主練習」。在缺少專業指導的情況下，常闇永遠只能臨危受命，自己擔任起「代理老師」的角色，親自帶著其他成員完成當天的練習內容。

常闇永遠雖然在直播中是用笑笑的語氣分享，但也提到自己當其實超氣憤，直接向負責安排行程的營運人員追究原因，沒想到對方居然回應：「因為妳沒有說要找老師啊。」這讓常闇永遠感到相當荒謬，她認為既然是預約「舞蹈課程」，理所當然就包含了老師指導，營運方的邏輯令她完全無法接受，為什麼要把責任推到她身上。

常闇永遠後面表示加入 hololive 以來 5、6 年都沒發生過，但很快又改口自嘲，這種讓她驚訝的事情已經發生幾十次了。而這次離譜的溝通疏失，讓常闇永遠對公司營運的內部作業流程產生了質疑。她表示自己真的很想潛入內部的通訊群組，或是加入公司弄個「一日員工企劃」，親眼看看營運方到底是如何運作和協調這些事項。