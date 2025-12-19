8人不能做判決！憲法法庭仍宣告憲訴法違憲 藍白委、律師驚呆了

林國成表示，憲法法庭要做出判決要有10人，現在8人可以做出對自己有利害關係的判決，「這就是違憲」。（圖：張啟楷臉書）

「憲訴法」修正條文規定，大法官總額15人，參與評議人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，依法目前8位大法官無法作成違憲判決，但憲法法庭今天（19日）依然做出判決違憲、立即失效，回到修法前狀況；民眾黨立委林國成抨擊，憲法法庭這種霸道作為，不僅不合法，也不合規。律師葉慶元直呼「狂」，果然司法之權操諸君上。

林國成表示，憲法法庭要做出判決要有10人，現在8人可以做出對自己有利害關係的判決，「這就是違憲」，連基本的法治精神跟憲法所規定的實質出席都沒有，「哪裡來的判決？」

林國成說，這種判決凸顯憲法法庭霸道的作為，司法應該是人民最後一道防線，可是沒有想到大法官做出這些裁定，「不合法也不合規」，賴政府要把憲法體制完全破壞，要蕩然無存殆盡以後才甘願嗎？

國民黨立委王鴻薇在臉書發文指出，僅有5名的大法官，居然可以做出違憲決議．而且還是限制自己判決的法律，「違法判決，判決法律違法。」她要非常肯定蔡宗珍大法官、楊惠欽大法官、朱富美大法官「拒絕同流合汙，拒絕參加判決」，這3位是司法最後的良心。

王鴻薇說，其他這些「法綠人」為了民進黨，還要糟蹋中華民國到什麼地步？這個是告訴大家，以後都不用守法了，我國司法最高機關都帶頭違法。

針對5名大法官進行憲法解釋，宣告憲訴法修正條文違憲無效。葉慶元說，我國憲法增修條文第5條第4項，僅規定「司法院大法官⋯⋯組成憲法法庭審理總統、副總統之彈劾及政黨違憲之解散事項。」憲法法庭的組成及運作，完全是依據憲法訴訟法的規範。

葉慶元表示，大法官於行使職權時，程序上必須依據憲法訴訟法，不能自己宣布不受憲法訴訟法的限制，否則未來關於憲法訴訟法任何程序修正，大法官均可宣告無效，使憲法法庭成為不受立法權拘束的憲政怪獸。

葉慶元指出，此次判決，只有5位大法官具名，另外3位大法官（包括蔡宗珍大法官）顯然拒絕參與，也不願意提出不同意見書，顯見另外3位大法官完全不認同此一判決的程序正當性。