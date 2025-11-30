8人台中登山遇虎頭蜂群6人被螫 5人送醫

八人登山隊昨日至台中市和平區馬崙新山線步道登山，途中遭遇虎頭蜂攻擊，其中六人被螫傷。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

八人登山團體三十日到台中市和平區馬崙新山線步道登山，途中遇到虎頭蜂群，其中六人被螫傷緊急送醫，有人頭部和手腳多處被螫傷最嚴重，消防隊員發現蜂巢位於步道涼亭處，已通報林保署等單位處理中。衛生福利部豐原醫院表示，患者到院後接受傷口換藥、注射破傷風疫苗、抗過敏藥物，目前皆已出院。

台中市消防局昨日上午十時四十分獲報，和平區馬崙新山線步道四點五公里涼亭處有人受傷需救護，派遣轄區谷關分隊等共四個單位，出動各式消防車六輛、消防人員十二名，由小隊長陳彥良擔任指揮官前往救護。

消防人員於上午十一時三十二分接觸到傷者，經檢傷後，六名傷患均為男性遭蜂螫傷、意識皆清醒，其中沈姓男子全身共遭螫傷十五處，另一名登山客全身也遭螫傷，痛得渾身難受。

消防人員立即將其中四名傷者送往部立豐原醫院、一名傷者送往東勢農民醫院，另外有一名傷者拒絕送醫。後續也在附近涼亭處發現蜂巢，並通知林保署台中分署麗陽工作站派員前往處理。