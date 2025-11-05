8人遭起訴 房產老闆遭劫 2派搶匪黑吃黑

高雄葉姓男子遭梁男為首的強盜集團當街行搶500萬元，另組余男強盜集團也想行搶葉男，見狀改搶梁男等人，警方循線逮捕8嫌，雄檢依強盜罪起訴。（本報資料照片）

高雄33歲葉姓房產公司老闆今年9月間，在高市三民區民族一路附近遭以梁姓男子為首的3人強盜集團盯上，朝他噴辣椒水後當街搶走放有500萬元的提包；另組由余姓男子組成的強盜集團，原也鎖定葉男犯案，眼看目標遭劫，余男等人改變計畫，改搶梁男等人，持刀成功搶走對方剛得手的鉅款，警方事後循線逮捕余男等8人，高雄地檢署偵結後將兩組搶匪全依強盜罪起訴。

檢方調查，21歲梁姓、18歲應姓及18歲劉姓男子盯上葉姓房產公司老闆，今年9月8日，趁葉男在三民區民族一路停好車，準備過馬路到公司途中，應男先拿出辣椒水朝葉男狂噴，再由劉男出手攻擊，搶走葉男裝有準備購地用的500萬現金提包，準備搭車逃離現場。

未料，另一派的20歲余姓及20歲葉姓男子也早就選定葉男為搶奪目標，找來20歲杜姓、20歲柯姓男子及19歲陳姓女子出面搶劫，他們當時也在一旁停車場等候，眼見目標遭另一派人先下手，於是柯姓及杜姓男子隨即持斧頭及西瓜刀，要他們將錢交出來，得手500萬元後隨即駕車逃逸，將贓款朋分花用。

警方獲報後成立專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮追查搶案，經調閱監視器以車追人，分別在台中、桃園陸續逮獲犯嫌，才發現黑吃黑案情不單純。

高雄地檢署5日偵結，檢方認為涉案劉男、杜男等人年紀輕輕、不思進取，依犯行均屬強盜罪共同正犯，依強盜罪起訴涉案8人；而余男、葉男因隱身在幕後，負責規畫主導，未透露為何得知葉男上班動線及身上攜帶鉅款，另求處8年以上重刑。