8人2夜花2萬入住「豪華露營區」變惡夢！ 業者退8千

近日，一群民眾在精心籌畫半年後，前往苗栗大湖一處號稱「豪華露營」的場地度假，卻遭遇極大失望。這8人團體花費2萬元預訂兩晚的懶人露營體驗，入住後卻發現環境與預期大相徑庭：露營車改裝的房間如同倉庫，餐廳外的木板觀景台更存在多處破洞，構成安全隱憂。遊客向業者投訴後獲得部分退費8000元，並進一步向苗栗縣政府反映，經查證該露營區竟未合法登記。

這處位於苗栗大湖的露營區，標榜提供「懶人露營」服務，使用露營車、貨櫃屋作為住宿空間，並設有特色帳篷，讓遊客免去搭建帳篷的麻煩。然而，於2月22日至24日入住的8位遊客，卻對實際體驗感到極度失望。遊客表示：「會不會被詐騙啊？哈哈，沒有人的露營區。」在探索營區時，他們發現餐廳外的觀景台木板有多處破洞，引發安全疑慮。遊客指出：「地板有破洞，這個會掉下去吧，這裡也都是破洞。」室內環境同樣令人不滿，遊客描述房間「比較像倉庫的感覺」，冰箱雖可使用，但散發出「很久悶住的味道」，整體環境顯得髒亂且冷清。

苗栗縣文觀局科長何文琪對此事表示，關於業者與民眾之間的消費糾紛，建議民眾可循消費者申訴管道處理，而針對業者部分，縣府將進行稽查。值得注意的是，該露營區在2022年便曾遭民眾投訴帳篷與枕頭套發霉，當時業者辯稱是舊照片被人重複爆料。

目前，這家問題露營區已大門深鎖，業者透過電話表示不對外營業。苗栗縣政府接獲投訴後已派員進行稽查，確認該露營區並未依法登記，將依法開罰。這起事件提醒民眾，在選擇露營場地時，應事先確認業者資格及評價，以避免類似的不愉快經驗。