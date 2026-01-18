8位「離婚後事業飛升」女星：陳妍希憑《狙擊蝴蝶》逆襲 宋慧喬、高賢廷作品更亮眼！

陳妍希、宋慧喬、趙麗穎

【文／Beauty美人圈．Jessie】日前陳妍希憑藉電視劇《狙擊蝴蝶》成為近期話題度、實力及人氣兼具的演員之一，不僅狠甩離婚風波，更透過作品替自己打了一場漂亮的翻身仗！小編整理出8位「離婚後事業飛升」女星，除了陳妍希之外，宋慧喬、高賢廷、尹汝貞等人離婚之後的作品都更加出彩、令人驚艷！

8位「離婚後事業飛升」女星：陳妍希

陳妍希於2011年時因電影《那些年，我們一起追的女孩》成功走紅，成為家喻戶曉的「國民初戀」，不久後便將事業重心慢慢移往中國發展。2013年時，她成為新《神鵰俠侶》的女主角人選，也因此與陳曉相識，而後陳妍希在節目上透露兩人捅破那層紙的契機，是在《神鵰俠侶》開播前兩人為了跑宣傳而再度有了交集，當時陳曉突然對她說：「其實我覺得妳蠻像我老婆！」成功推進了兩人的關係。

然而在這段維繫了約莫8年的婚姻期間，有關陳妍希「愛玩」的傳聞滿天飛，終於兩人在2025年宣布離婚。消息剛出不久，陳妍希又宣布新戲《狙擊蝴蝶》將搭檔小自己19歲的新人周柯宇，一時間外界的謾罵聲四起，作品尚未曝光，她卻先被貼上標籤審判。

不過更令人意外的是，陳妍希在《狙擊蝴蝶》播出後竟收穫了一票忠實粉絲，大眾對她的觀感一百八十度大轉彎！許多網友紛紛翻出她過去的訪談、節目中的發言等片段，發現陳妍希一直是個言之有物的獨立女性，即使被誤解、遭到黑粉攻擊，她依舊專注在自己身上，沒有理會外界的謠言，離婚後重新投入工作，憑藉專業的演技表現為自己打了一場漂亮的翻身仗！

圖片來源：yanxi531

8位「離婚後事業飛升」女星：吳倩

2018年，吳倩與前夫張雨劍因《我只喜歡你》結緣，並在2020年時步入婚姻。然而張雨劍卻在婚姻期間始終對外維持著「單身人設」，隨著隱婚生女消息曝光，也因此遭到外界嚴厲批評。

而吳倩並沒有對外發表這段婚姻的任何看法，反而在2022年時兩人的離婚消息公布後專心投入工作，並將個人微博帳號轉為作品宣傳使用，此後以工作室帳號發布官方消息。相較於張雨劍人氣下滑、作品無人問津，吳倩離婚後的事業反而穩定上升，隔年她與張彬彬主演的《三分野》也得到了不錯的口碑，《九義人》更入選國家廣播電視總局2023年第四季度優秀網絡視聽作品推選活動的優秀作品。

不僅如此，吳倩在《去有風的地方》中客串出演劉亦菲的閨密也獲得正面評價，雖是客串演出，但細膩動人的演技卻給人留下了極為深刻的印象。而她更在2025年時挑戰年代劇《六姊妹》，逐漸褪下以往青澀的定位，走出了屬於自己獨立、堅毅的女性形象。

圖片來源：微博@吴倩工作室

8位「離婚後事業飛升」女星：趙麗穎

趙麗穎與馮紹峰於2018年時，因拍攝電影《西遊記女兒國》及電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》相識相戀，並宣布結婚，隔年更幸福宣布迎來一家三口的生活。然而這段婚姻僅維持了4年便劃下句號，雙方各自在微博發文發布離婚消息。

不過婚姻的結束並沒有讓趙麗穎因此陷入低潮，2022年時，她通過主演的電視劇《幸福到萬家》、《風吹半夏》成功轉型成事業女強人，百變的形象使她人氣不斷飆升，而後的《與鳳行》、《在人間》等作品也都收穫了不錯的口碑，不僅如此，趙麗穎還身兼作品監製、出品人，不僅拓寬了自己的戲路，發展也可以說是越來越多元！

圖片來源：微博@趙麗穎

8位「離婚後事業飛升」女星：楊冪

2013年時，曾被評選為「新四小花旦」的楊冪在事業巔峰之際選擇遠嫁香港，與大自己12歲的劉愷威官宣結婚，並在2014年生下女兒小糯米，而這段連粉絲都不看好的婚姻只維繫了5年就迎來結局，儘管對外稱是和平分手，但不少網友通過楊冪日後在節目上談起與戀愛、婚姻有關的話題時，都察覺出這段婚姻對她帶來的陰影有多深。

離婚後的楊冪專注事業，在節目裡多次爆出的「人間清醒金句」更是受到網友們推崇。除此之外，由她主演的現代職場劇《談判官》、古裝玄幻劇《扶搖》都收穫了不錯的成績，而《扶搖》更是創下浙江衛視周播劇場收視新高，成為上半年獨播電視劇收視率排名第一，打破騰訊視頻5年以來的網播量記錄！而後《狐妖小紅娘月紅篇》、《哈爾濱一九四四》等劇也都奠定了她國際流量的地位，2025年播出的《生萬物》也是一片好評。

圖片來源：微博@楊冪工作室

8位「離婚後事業飛升」女星：宋慧喬

宋慧喬與宋仲基因《太陽的後裔》結緣，陷入熱戀的兩人很快在2017年閃婚，當年雙宋CP的「世紀婚禮」可以說是人人皆知，所有人都送上祝福。然而令人沒想到的是，僅過了2年，兩人便宣佈離婚，與此同時，有關宋慧喬的謠言四起，有人說她出軌、劈腿，有人說她拍一部戲談一次戀愛，進而影響了大眾對她作品及個人的觀感。

沉寂一年後，宋慧喬憑藉復仇劇《黑暗榮耀》浴火重生，精采的演技不僅讓她重回事業巔峰，一舉奪下第59屆百想藝術大獎最佳女主角及第2屆青龍系列大獎的大賞，隨著各大節目、媒體採訪釋出，大家更像是重新認識了一次演員宋慧喬，對她好感大增，也讓她在觀眾心中堅韌、獨立、清醒的態度更加鮮活，讓人見識到她多年來的沉澱與專業態度。

離婚後的宋慧喬事業風生水起，去年主演的電影《黑祭司2：闇黑修女》更入圍了第61屆百想藝術大獎及第46屆青龍電影獎的最佳女主角，與孔劉雙頂流合作的新劇《慢慢地，強烈地》也在如火如荼地準備中，備受期待，宋慧喬完全用自身證明了自己在影視圈的實力與號召力呀！

圖片來源：kyo112

8位「離婚後事業飛升」女星：高賢廷

高賢廷的人生就像一部電視劇一樣，1995年時，韓國小姐出身的她迎來事業巔峰，然而卻突然急流勇退，宣布與三星集團會長李健熙的外甥、韓國新世界百貨公司副總裁鄭溶鎮結婚，同時退出演藝圈。然而嫁入豪門後，婚姻生活並不如想像中順利，2003年時，高賢廷宣布離婚，拿到15億韓元贍養費的她，不得不放棄兩個孩子的養育權和親權。在那個年代，韓國的民風還很保守，當年高賢廷離婚後遭到網暴，鬧得十分狼狽。

離婚後兩年，高賢廷正式復出，由她主演的《春日》、《沙漏》、《狐狸啊，你在做什麼？》等劇都創下不錯的收視成績；2009年時，她更憑藉《善德女王》橫掃各大獎項，再度攀上事業頂峰！而去年同樣由她主演的《家母螳螂》絕對可以說是一場錯過可惜的演技盛宴，劇中高賢廷飾演一名連環殺人犯，無論是眼神、語氣、情緒轉變等，高賢廷都藉由細膩精湛的演技詮釋，令人為之驚艷。

而54歲的她先前為宣傳作品上節目，在《劉Quiz》中流淚道：「希望大家不要用太苛刻的眼光看我，我並沒有執著於年輕這件事，皮膚也是，希望大家多多包涵。各位，我正在變老。所以呢，1971年，在韓國出生的演員高賢廷，想和大家一起好好地走下去，希望大家不要對我有太多的誤會。」令許多螢幕前的觀眾不禁哽咽。她坦誠面對歲月與生活的變化，反而讓觀眾更能感受到她身上那份堅毅，也讓她的每一次的回歸都更具力量與感染力。

圖片來源：atti.present

8位「離婚後事業飛升」女星：具惠善

具惠善與安宰賢2016年結婚，2020年離婚，兩人的離婚在當年鬧得沸沸揚揚，導致彼此的演藝事業一度停擺。離婚後具惠善選擇重回校園讀書，並在2024年順利畢業，去年更在個人IG上宣布自己最新研發的產品⸺原來她與韓國發明振興院共同研發了可拆式折疊髮捲，並申請了專利，去年她在《Radio Star》節目中分享了這款髮捲的方便性，不僅突破傳統髮捲的圓柱外形，採用可壓扁收納設計，使用時又能彎曲固定，增加了攜帶的便利。

離婚後具惠善雖然沒有回歸戲劇，但在設計、研發方面持續耕耘，不僅推出個人研發的商品，也積極參與創意合作，展現出她在藝術與生活美學上的才華，開拓另一個事業版圖，離開聚光燈後依舊閃閃發光！

圖片來源：kookoo900

8位「離婚後事業飛升」女星：尹汝貞

尹汝貞於1974年全盛時期宣布與趙英男結婚，沒想到兩人卻疑似因第三者介入，在1987年時離婚收場。當時尹汝貞曾表示：「生病的家庭⋯⋯三人行是活不下去的。」直指趙英男出軌。然而由於韓國民風保守，大眾認為尹汝貞離婚應該低調，輿論之下，她只能帶著兩個兒子回到美國，後來是金秀賢作家認為尹汝貞是個有才華的演員，鼓勵她返回韓國演藝圈耕耘，而這也成為了她復出的重要契機。

接下來的尹汝貞從頭開始，一步一步走回事業巔峰，2000年代至2010年代，尹汝貞是名揚國際影展的導演的御用演員，因此被封為「忠武路教母」，精湛的演技無人不服；而近幾年尹汝貞參演的電影《夢想之地》更讓她受封「韓國梅莉·史翠普」，橫掃超過40座最佳女配角獎，創下多項影史紀錄！而後的作品《季春奶奶》、《我親愛的朋友們》、《柏青哥》等都證明了她作為演員的百變樣貌。

尹汝貞離婚後的人生更加精采，不僅重新在韓國影壇站穩腳跟，更在國際影展嶄露頭角，獲得無數榮譽。她的成就不只是事業上的飛躍，也展現了女性面對困境的韌性，她超前的思想與價值觀更成為大眾熱議的話題。

圖片來源：hook_entertainment

