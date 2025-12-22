8位大法官都蔡英文提名！律師：藍白稱5位「綠色大法官」原來什麼顏色看心情

林智群表示，現有8位大法官都是蔡英文提名的，在國會擴權法案被宣告違憲時，藍白說這8位是「綠色大法官」，現在改稱其中5位是「綠色大法官」，原來大法官是什麼顏色，都看藍白的心情。(圖為憲法法庭) 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 憲法法庭19日判決「憲法訴訟法」修法違憲失效，國民黨團批憲法法庭知法玩法，今（22）日赴北檢對5位大法官提出枉法裁判罪告訴。對此，律師林智群直言，8位大法官都是前總統蔡英文提名的，「大法官是什麼顏色，都看藍白的心情」。

藍白立委去年聯手三讀通過修正「憲法訴訟法」部分條文，增訂大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，導致憲法法庭空轉一年。憲法法庭19日作出114年憲判字第1號判決，宣告憲訴法新制違憲，自判決公告日起失其效力。

國民黨立法院黨團今天赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴。

對此，林智群發文表示，現有8位大法官都是蔡英文提名的，在國會擴權法案被宣告違憲時，藍白說這8位是「綠色大法官」，現在改稱其中5位是「綠色大法官」，缺席的3位就變成不是綠色了？嘲諷「原來大法官是什麼顏色，都看藍白的心情」。

林智群指出，從蔡英文提名的大法官產生了不同意見，可以確認提名的民進黨「根本沒辦法控制」這些大法官怎麼處理事情，每位大法官都是照自己的法律素養決定該怎麼做，包含那3位缺席的大法官，不管缺席是否正確，至少他們也有提出法律上的見解，重點是，3位缺席大法官從頭到尾都沒說新的憲法訴訟法一定合憲。

「黃虹霞是馬英九前總統提名的大法官」，林智群強調，黃在「憲法法庭」這件事，立場就跟馬英九不一樣，若要說賴清德總統提名的，就是「綠色大法官」人選，那馬英九提名的，難道就是「藍色大法官嗎」？照這種邏輯，總統豈不是都不能提名大法官？因為怎麼樣提名，都會被講成有顏色。

