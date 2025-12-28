8個月大娃單月受虐20次、受害童多達6位！郭國文拚《兒童托育服務法》三讀

民進黨立委郭國文今（28）日與台南市議員陳秋宏及受害家屬一同召開記者會，要求相關單位正視托育安全漏洞。 圖：翻攝自 郭國文FB

[Newtalk新聞] 台南麻豆近日爆出嚴重虐兒案件，震驚社會。兩名鄭姓、張姓保母涉嫌對多名嬰幼兒施以暴力，目前已遭法院裁定羈押禁見。民進黨立委郭國文今（28）日透過臉書發文指出，其中一名僅8個月大的幼童，疑在短短一個月內遭受超過20次虐待，「這樣的事實，要家長如何承受？」

郭國文表示，這起案件至少有6名受害孩童，年齡全數未滿2歲。受害家屬向他陳述，從監視畫面中看到保母多次對孩子動粗，包括掌摑臉部、從高處將孩子重摔在地，甚至用腳踢開嬰幼兒，畫面殘忍到令人無法直視，也讓家屬情緒幾近崩潰。

對此，郭國文與台南市議員陳秋宏今日與受害家屬共同召開記者會，要求相關單位正視托育安全漏洞。檢警目前已介入調查，法院也認定兩名涉案保母有串供與滅證之虞，裁定羈押禁見，但郭國文直言，司法處置無法抹去家長心中長期的創傷。

郭國文指出，自「剴剴案」後，社會已形成「虐兒零容忍」的共識，雖然《刑法》已修正並提高虐兒致死的刑責，但攸關日常托育管理與預防機制的《兒童托育服務法》至今仍卡在立法院審查階段，導致制度防範上仍存在明顯缺口。

他也透露，從家長提供的照片可見，多名幼童身上布滿瘀青與挫傷，情況令人不捨。他強調，將在立法院持續協調，推動《兒童托育服務法》儘速完成三讀，補齊兒童照顧與托育監管的制度漏洞。

陳秋宏則呼籲地方政府，對保母的日常訪查不應流於形式，除了例行檢查之外，也應提高警覺，多方了解周邊狀況，包括向鄰里詢問異常情形，才能及早發現問題、避免憾事一再發生。

